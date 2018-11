Staldbygning blev kraftigt skadet under brand

HADSUND: En omkring 100 år gammel staldbygning til en ejendom på Søhøjvej ved Hadsund blev onsdag aften kraftigt beskadiget under en brand. Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Ilden opstod efter al sandsynlighed i et fyrrum i stalden, og spredte sig derfra hurtigt til hele bygningen. Alarmen kom klokken 21.06 og 14 minutter senere kunne brandvæsnet konstatere, at bygningen var overtændt. Der kom dog ret hurtigt kontrol over branden, der ikke spredte sig videre. Der var nogle heste i stalden, men de kom ud i tide, ligesom ingen mennesker kom noget til.

- Ilden er gået gennem taget og der er fare for, at dele af bygningen kan styrte sammen, siger Karsten Højrup Kristensen.

Politiets teknikere skal have undersøgt brandtomten for at fastslå den præcise brandårsag