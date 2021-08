Støjberg-sag giver uro i nordjysk byråd: Venstre-afhoppere går solo

En af Inger Støjbergs tro støtter, byrådsmedlem Svend Madsen fra Hobro, har meldt sig ud af Venstre og bliver spidskandidat for en ny liste til kommunalvalget i Mariagerfjord Kommune - Mariagerfjordlisten.

Listen består består hovedsagelig af Venstrefolk, som ikke kan se sig selv i partiet længere. Svend Madsen, Hobro, er mangeårigt nuværende byrådsmedlem og formand for børn- og familieudvalget.

- Vi er rigtig mange, der efterhånden ikke kan se os selv i Venstre på landsplan længere. Jeg har svært ved at forsvare den ledelse og formand, som Venstre har valgt til at repræsentere os på Christiansborg, siger Svend Madsen i en pressemeddelelse.

Støtter Venstre-borgmester

Svend Madsen understreger, at det er Venstre på landsplan, han vælger fra, og at beslutningen om at melde sig ud har ulmet længe. Dog er det ikke Venstre lokalt, den nye listes spidskandidat har et horn i siden på.

- Vi peger på Mogens Jespersen som borgmester, og vil gerne indgå valgforbund med Venstre Mariagerfjord. Vi er en liste med grundlæggende borgerligt-liberale holdninger og vi baserer os på et sæt af danske værdier.

Foreløbig består Mariagerfjordlisten af tre kandidater, som er tidligere mangeårige medlemmer af Venstre - Svend Madsen samt Marianne Eiby, Hobro og Pernille Roth, Hadsund. Der vil komme flere kandidater til, bebuder Svend Madsen.

- Trækker du nogle af Venstres medlemmer i byrådet med over på Mariagerfjordlisten?

- Nej, ikke hvad jeg ved af. Jeg har ikke spurgt nogen, svarer Svend Madsen.

Støjberg bakker op

Marianne Eiby nævner forløbet med Inger Støjberg som sin grund til, at hun forlod Venstre. Folkene bag Mariagerfjordlisten er derfor glad for, at Inger Støjberg giver Mariagerfjordlisten sin opbakning.

- Jeg kan stå fuldt inde for de folk, der repræsenterer Mariagerfjordlisten. Det er folk, som er trofaste overfor deres holdninger og tør stå ved dem, udtaler Inger Støjberg i pressemeddelelsen fra Mariagerfjordlisten.

- Som jeg sagde, da jeg meldte mig ud af Venstre, så er der intet i vejen med Venstres bagland, og kunne jeg bare have meldt mig ud af Christiansborg-Venstre, så havde jeg gjort det. Og jeg er enig i, at Mogens Jespersen bør fortsætte som borgmester, siger Inger Støjberg i pressemeddelelsen.

Alle kandidater vil blive præsenteret senere, ligesom et program for hvad Mariagerfjordlisten står for og går til valg på er på vej.

- Vi er Venstrefolk i krop og sjæl og har borgerlige-iberale værdier. Jeg har været en af de eneste, som stemte for vindmøller. Jeg vil fortsat stå for, at hvis vi skal have gang i den grønne omstilling, skal vi ikke spilde tiden med snak, siger Svend Madsen om en af sine mærkesager.

Ikke overrasket

Borgmester Mogens Jespersen siger til Nordjyske, at det ikke kommer som nogen overraskelse for ham, at Svend Madsen har meldt sig ud af Venstre.

- Det sagde han allerede for et halvt år siden i radio og tv. Det er jeg ked af, men vi ryster ikke på hånden i Venstre. Så er det sådan, det er. Svend bliver en del af vores gruppe frem til årsskiftet, og Venstre vil indgå teknisk valgsamarbejde med Mariagerfjordlisten, siger Mogens Jespersen.

