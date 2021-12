Støjbergs nordjyske støtter: - Det er et politisk justitsmord!

En gruppe politikere og borgere fra Mariagerfjord Kommune fik mandag plads i Rigsretten i København for fra første parket at høre den historiske dom i Støjberg-sagen. Det skete med del følelser og stærk politisk sympati i lasten.

- Jeg må indrømme, at jeg med denne dom taber respekten for noget af det, jeg burde have respekt for. Det er et politiske justitsmord, siger Svend Madsen, tidligere Venstre-medlem og afgående medlem af Mariagerfjord Byråd.

Han forlod tidligere i år Venstre og stiftede sin egen Mariagerfjordlisten i direkte protest mod, at dele af Venstres folketingsgruppe støttede en rigsretssagen mod Inger Støjberg.

Mariagerfjordlisten fik ikke stemmer nok til et mandat i det kommende byråd.

Med i delegationen til København var også Pernille Roth, der var formand for Venstre i Nordjylland. Hun vendte også partiet ryggen på grund af Støjberg-sagen.

Pernille Roth bor i Hadsund og kender Inger Støjberg privat. Umiddelbart efter domsafsigelsen var hun sammen med Inger Støjberg og dennes familie.

- Jeg synes, det er en hård dom. Jeg er utrolig ærgerlig og overrasket, lyder det fra en skuffet Pernille Roth.

Hun stillede også op for den nye Mariagerfjordlisten ved kommunalvalget. Hun er endnu ikke afklaret omkring sin politiske fremtid.

- Det eneste, der er helt sikkert, er, at jeg ikke skal tilbage til Venstre, siger Pernille Roth.