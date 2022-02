Størst i Europa: Hel flok af kæmpedyr indtager nordjysk skov

TOFTE SKOV: Nordjylland har nu fået sin egen flok af det største levende pattedyr på land i Europa: Bison.

Det er sket, efter Tofte Skov ved Lille Vildmose netop har fået ekstra fem bisoner, også kaldet visenter, og dermed kommer den himmerlandske skov til at huse 16 bisoner.

Tidligere er der sat 11 bisoner ud i området.

- Det betyder, at skoven nu huser en rigtig bisonflok, siger skovrider Jacob Palsgaard Andersen fra Aage V. Jensens Fonde, der ejer skoven og har flyttet de ekstra fem bisoner fra Merritskov ved Knuthenborg på Lolland til Nordjylland.

Dyrene er kommet fra Lolland. Foto: Aage V. Jensens Fonde, Jan Skriver

Han fortæller, at man igennem et stykke tid været i dialog med Knuthenborg om at overtage deres visenter.

- Visenterne vil nu indgå i en flok på 16 dyr, som har en vigtig rolle i økosystemet i Lille Vildmose. Den europæiske bison, som i naturområdet lever side om side med krondyr, vildsvin og rådyr tager for sig af alt fra stride græsser til knopper, blade og bark. Det betyder, at de kan være med til at skabe levesteder for mange andre arter og dermed højne naturkvaliteten i området. Hertil kommer at den europæiske bison stadig er en truet dyreart, og der pågår derfor et internationalt samarbejde, som sigter på at gøre bestanden større, men også mere robust - rent genetisk, siger han.

Bison er det største landlevende pattedyr i Europa. Foto: Aage V. Jensens Fonde, Jan Skriver

Jacob Palsgaard Andersen vurderer, at der er 6-7000 bisoner i hele Europa.

- Udover at vi er med til at bevare dyrearten i Europa, så bidrager de i Lille Vildmose med noget unikt, det vil sige, de har en rolle, som ingen andre dyr kan indtage. Visenten er Europas største landlevende pattedyr, og de er med til at skabe variation og dynamik til fordel for en række andre arter. Vi kan helt konkret se det, hvor dyrene har fourageret, sandbadet, skrællet bark af træer og lagt deres lort - med andre ord er visenterne med deres blotte tilstedeværelse med til at udvikle naturen i Tofte Skov. En skov, som i forvejen huser nogle af Danmarks mest artsrige bestande af insekter og svampe. Det synes jeg er et par værdige formål, siger han.

Udover at vi er med til at bevare dyrearten i Europa, så bidrager de i Lille Vildmose med noget unikt, det vil sige, de har en rolle, som ingen andre dyr kan indtage. Jacon Palsgaard Andersen, Skovrider, Aage V. Jensens Fonde

Kender dem ret godt

- Vi kender faktisk de nyudsatte dyr ret godt gennem det europæiske samarbejde. Den lille flok består af fem dyr i alt. To voksne køer, to ungtyre og en tyrekalv. Dyrene har i nogle år gået i Merritskov, som er et skovområde udenfor selve dyreparken på Lolland. Køerne stammer oprindeligt fra Tyskland og faderen til ungtyrene og kalven er fra den oprindelige bestand i Polen. I forhold til et vellykket avlsarbejde, og at holde en bestand så sund som muligt, er det vigtigt at vide, at dyrene er så sunde som muligt, og derfor har vi taget prøver - blod, hår og fæces - så vi ved, at de ikke har taget parasitter eller andet med til Nordjylland.

Der er nu 16 bisoner i Tofte Skov. Foto: Aage V. Jensens Fonde, Jan Skriver

- Dyrene kommer til at gå i et fem gange otte km stort område, så selv om de nu er 16 visenter på mange hundrede kilo, så er de ikke sådan lige at finde, siger Jacob Palsgaard Andersen, der selv var med, da de fem nye dyr blev sat ud forleden.

- Det var sjovt at se, der gik ikke lang tid, før de havde fundet sammen med de andre bisoner, der allerede var i skoven, men vi har selvfølgelig et ekstra øje på dem i den kommende tid, hvor vi skal se hvordan de to grupper interagerer.

- Det er flokdyr. De skal lige have prøve lidt hakkeorden af, siger han.

De nye dyr fandt hurtigt sammen med de 11, der allerede går i området. Foto: Aage V. Jensens Fonde, Jan Skriver

Ikke fri adgang

- Dyrene går på et fredet naturområde, og det vil sige, at der ikke er fri adgang for besøgende. Heldigvis er der et antal guidede ture i bus i perioden maj til august, som arrangeres af Lille Vildmosecenteret. Turene er ret populære, og man kan med fordel booke sig ind via centeret hjemmeside, så snart man ved, hvornår turen går til Lille Vildmose, siger Jacob Palsgaard Andersen.

Tofte Skov er på 4000 hektar og ligger i den sydlige del af Lille Vildmose.

Skoven er som nævnt lukket for offentligheden, men man kan være heldig at se de store dyr fra Dokkedalvej - mellem Øster Hurup og Dokkedal - hvor der også er bygget udsigtstårne.