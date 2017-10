Stor interesse for vindmølle-anparter

HANDEST: Der har været stor interesse for at blive medejer af Vindpark Handest Hede syd for Hobro.

Efter fristens udløb kan projektudvikleren Eurowind Project A/S gøre status over et meget tilfredsstillende tegningsforløb.

Interessen for at købe anparter har oversteget antallet af udbudte anparter med hele 78 procent, oplyser projektchef i Eurowind Bo Schøler.

Naboer, der er bosiddende nærmere en 4,5 kilometer fra møllerne, har fortrinsret til at købe op til 50 anparter.

Er der herefter stadigvæk ledige anparter, fordeles disse blandt interesserede, der er bosiddende i den kommune, hvor møllerne opføres.

- Med den betydende interesse for at erhverve anparter har det ikke været muligt fuldt ud at opfylde alle tegningsønsker, men alle har fået tildelt deres retmæssige andel.

- I alt er der nu 102 nye anpartshavere, der kan kalde sig medejere af Vindpark Handest Hede, oplyser Bo Schøler.

Fire gamle møller ned

Fire gamle møller på Handest Hede skal tages ned. I stedet opføres der seks moderne Vestas V126-møller, som når de er i fuld drift årligt vil producere omkring 60 millioner kilowatt grøn energi.

Etableringen af Vindpark Handest Hede syd for Hobro og som nabo til motorvejen er stille og roligt gået i gang.

I løbet af uge 44 forventes alle seks fundamenter således at være støbt, og den endelige rejsning af møllerne kan herefter igangsættes.

Såfremt vejret er til det, forventes alle møller at være i drift inden nytår.

Vind er den største fjende

Ironisk nok er det vind, der er møllernes største fjende i forbindelse med opførelsen.

Blæser det for meget, er det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at operere med de store kraner, der benyttes i forbindelse med rejsning af vindmøllerne og montering af de cirka 62 meter lange vinger, oplyser Eurowind.

Når møllerne er i drift, er det imidlertid møllerne, der tager magten over vinden, og i løbet af cirka seks måneder har en vindmølle produceret mere energi, end der er brugt i forbindelse med produktion og opførelse af møllen.

I Mariagerfjord Kommune er der en overordnet målsætning om, at 50 procent af det samlede elforbrug i kommunen i år 2020 skal dækkes af energi fra vedvarende energikilder.

Opførelsen af Vindpark Handest Hede bringer opfyldelsen af dette mål betydeligt nærmere.