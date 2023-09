Stor nordjysk musikfestival: Jim Lyngvild kommer med det første navn

Allerede inden billetsalget er gået i gang er der store ambitioner for en ny festival, "Sommersol i Bakkerne", i Bramslev Bakker ved Hobro.

Festivalen, der finder sted 28.-29. juni næste år, er arrangeret af de nyligt tiltrådte ejere af Bramslev Bakker ved Hobro, Jim Lyngvild og Mads Hedegaard, der sammen med eventbureauet, Good Boys Agency, har musikarrangementet i støbeskeen.

Initiativtagerne fastslår, at de er ivrige efter at bringe en helt unik festivalatmosfære til Mariagerfjord.

- Vores nye initiativ handler om danske topmusikere, hygge, god mad og smuk natur - og Danseorkesteret er signeret som de første.

- Vi vil bringe en helt unik atmosfære til Mariagerfjord, lyder det fra initiativtagerne.

Der bliver Sommersol i Bakkerne. Foto: Mathas Hesthaven

Folkene bag festivalen er vant til at arbejde med danske topnavne, så der er lagt op til hygge og musik fra øverste hylde i Bakkerne, lover de.

Forlængelse

Musikfestivalen er en naturlig forlængelse af de eksisterende festivaler: Sommersol på Slottet i Charlottenlund samt Musik i Lejet i Tisvilde.

Sommersol i Bakkerne Foto: Mathas Hesthaven

Tidligere har musikere som Scarlett Pleasure, Medina, Alex Vargas, Ida Laurberg, Vafande, Poul Krebs, Ida Corr, Lis Sørensen og mange flere spillet på søsterfestivalen i Charlottenlund.

Jim Lyngvild og Mads Hedegaard fortæller, at med et deltagerantal på 6000 gæster over to dage i Charlottenlund - og endnu flere i Tisvilde - står er det en vindende opskrift, som er på vej til Mariagerfjord.

- Vi kommer til at se nogle solide danske navne, og jo mere lokal opbakning, desto bedre. Vi har allerede haft de første møder med det lokale erhvervsliv, der også er begejstrede.

De smukke bakker, hvor festivalen skal holdes. Foto: Mathas Hesthaven

På tværs af generationer

Sommersol i Bakkerne bliver til i samarbejde med folkene bag den landskendte festival; Musik i Lejet i Tisvilde og det nærliggende Hotel Bramslevgaard bakker også op.

- Vi har været utroligt glade for den entusiasme og deltagelse, som vores festival på Charlottenlund Slot har opnået.

- Nu ønsker vi at genskabe denne succes ved at introducere den samme festivalkultur med lækre omgivelser og fest på tværs af generationer til Bakkerne nær Hobro, understreger Mads Hedegaard.

Arrangørerne lover en helt særlig stemning. Foto: Mathas Hesthaven

Mere end en musikfestival

Sommersol i Bakkerne vil tilbyde en bred vifte af musikalske og underholdningsmæssige indslag tilsat en lækker campingoplevelse med Jim Lyngvilds camping for luksusvikinger, Viping.

I ugen op til planlægger Bramslev Bakker også en række initiativer ud over festivalen. Dette inkluderer vandskiopvisning i samarbejde med Bramslev Vandskiklub, og forskellige børnevenlige arrangementer, og desuden vil Bellevue Teatret levere gæsteoptræden af Jungledyret Hugo.

Selve restaurationsbygningen omdannes til et spiseområde, og der vil være loungestemning i store telte med udsigt over fjorden.

Frivillige og lokal opbakning

Mads Hedegaard og Jim Lyngvild glæder sig.

- Vi er dybt engagerede i at skabe en ekstraordinær camping og festivaloplevelse og udvikle Bramslev Bakker-området til et kulturelt og underholdningsmæssigt knudepunkt. Vores store ønske er også at inddrage de lokale. Vi får brug for masser af opbakning fra erhvervslivet, og masser af frivillige for at skabe en kæmpe fest.

- Vi ser frem til at byde både de lokale og besøgende fra nær og fjern velkommen til Sommersol i Bakkerne og dele denne spændende rejse med alle, siger de to.

Sommersol på Slottet blev i 2023 udsolgt på få dage, og Musik i Lejet på få minutter, og det er arrangørernes forhåbning at Sommersol i Bakkerne vil opleve samme interesse.