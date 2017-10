Stor ros til sportsdirektøren

FODBOLD: Der er efterhånden sagt og skrevet meget om Pål Alexander Kirkevold, der søndag eftermiddag scorede sit 20. mål i 2017 for Hobro og samtidig sikrede sig rekorden som den spiller i Superligaens historie, der har scoret i flest kampe i træk.

Derfor vil jeg forsøge at uddele roser til nogle af de mange andre, der er ansvarlige for, at Hobro trods et af Superligaens absolut mindste budgetter alligevel kan spille med om en plads i mesterskabsspillet, her hvor Superligaens nærmer sig halvvejspunktet.

Og mens Hobro sikkert gerne ville have været intermezzoet med sportschef Jens Hammer Sørensen, Randers Realskole og hele diskussionen, om han skulle være lærer eller sportschef foruden, så er der grund til at rose sportschefen for det hold, der er blevet samlet op til klubbens anden oprykning i Superligaen.

Mens holdet efter en forrygende første sæson i Superligaen i 2015 røg helt i hundene i den anden sæson, hvor der blev hentet spiller på spiller, der egentlig ikke for alvor var i stand til at forstærke holdet, og det så ud til, at noget af klubbens dna og grundværdier forsvandt, så er der op til genkomsten i den bedste række blevet handlet meget mere fornuftigt.

Tidligt kaprede man to af de bedste spillere fra den anden oprykker, FC Helsingør, i Rasmus Minor og Vito Hammershøj-Mistrati, og de har fra første dag vist, at de er i stand til at forstærke holdet.

Samtidig hentede man allerede i foråret tyske Björn Kopplin ind i en situation, hvor der var flere skader i forsvaret. I første omgang som gardering, men den tidligere Bayern München-spiller har så absolut vist sig at være en markant forstærkning.

Og i Danny Olsen har man fået en kantspiller ind med masser af erfaring fra det højeste niveau i Danmark, og selvom han stadig har en decideret brandkamp til gode i Hobro-trøjen, så er hans evner som leder absolut uundværlige.

Hobro-holdet virker simpelthen bare mere sammentømret som enhed, og det er det, der gør, at de andre hold må regne Hobro med i ligningen om pladserne topseks