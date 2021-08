Stort biogasanlæg på vej - Jeg forstår godt, hvis folk er bekymrede for lugten

- Jeg håber, vi får bekymringerne op til overfladen på borgermødet. Hellere det, end at folk går og snakker i krogene og pisker en stemning op, siger Jens Verner Pedersen, landmand i Tobberup ved Hobro og bestyrelsesformand for AN Biogas Hobro Nord. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen