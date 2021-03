Stort padelcenter åbner i Hobro

HOBRO:I et landets mest populære sportsgrene i øjeblikket kommer nu også til Hobro, idet tre private investorer etablerer et padelcenter på Jyllandsvej.

- Det begyndte faktisk bare med en løs snak over en kop kaffe, men efter få uger var hallen lejet, kontrakten underskrevet og banerne bestilt, fortæller Jesper Storhøj Sørensen, som er den ene af de i alt tre private investorer, der sammen med Match Padel åbner det nye padelcenter i Hobro

Det nye padelcenter i Hobro bliver placeret i DS Gruppens 2000 kvadratmeter store lagerhal på Jyllandsvej og kommer til at rumme hele seks doublebaner og én singlebane.

- Vi bygger et padelcenter med baner af den højeste kvalitet og med en loftshøjde på næsten otte meter. Vi laver også et hyggeligt loungeområde, hvor man kan nyde en kold drik efter kampen, for padel er en social sport, så det er vigtigt for os, at omgivelserne også indbyder til det, fortæller Thomas Axelsen, lokal tømrermester og medinvestor i det nye padelcenter.

Banerne kommer til at ligge på Jyllandsvej i Hobro. Privatfoto

Match Padel Hobro har haft flere placeringer på hånden, men valgte hallen på Jyllandsvej af flere årsager. Thomas Jacobsen, som ud over at være ansat i Match Padel, også er en af de lokale medinvestorer, fortæller, at placeringen på Jyllandsvej bestemt ikke er tilfældig.

- Hallen ligger centralt i Hobro, og placeringen er især fordelagtig i forhold til de omkringliggende skoler og øvrige idrætsfaciliteter. Vi vil rigtig gerne være tæt på uddannelsesinstitutionerne, da vi har oplevet i andre byer, at der er en kæmpe efterspørgsel på padel i idrætsundervisningen.

Den nye motionsform breder sig med lynets hast, og alle kan være med til padel-tennis, eller bare padel, som sporten kaldes.

Thomas Jacobsen fra Match Padel arbejder til dagligt med at udbrede sporten, og han forstår godt, hvorfor centrene skyder op i en lind strøm rundt omkring i Danmark – og i vores nordiske nabolande og resten af Europa for den sags skyld.

- Padel er lidt en blanding af tennis og squash. Men padel er langt mindre teknisk og fysisk krævende, og som nybegynder kan man derfor på ganske kort tid få godt greb om sporten. Det er hylende morsomt, og så er det en af de få sportsgrene, hvor alle kan være med, og hvor man samtidig får sved på panden. Derfor er padel også blevet meget populær blandt børnefamilier, motionister der er lidt oppe i årene, eller hvis vennerne bare skal have en hyggelig aften sammen, fortæller Thomas Jacobsen.

Teamet bag Match Padel Hobro har allerede en række events og åbent hus-arrangementer på tegnebrættet, og de forventer også at have etableret et erhvervsnetværk i løbet af sommeren, så det lokale erhvervsliv kan mødes til morgenpadel efter sommerferien.

Generelt er de tre private medinvestorer alle drevet af at skabe aktiviteter og fællesskaber i lokalområdet, og det falder godt i tråd med Match Padels visioner for udbredelsen af sporten.

- Da vi for en årrække siden blev introduceret til padel, skabte spillet en glæde hos os, og vores kærlighed til padel er hele nøglen til vores foretagende. Vores mål er at udbrede kendskabet og skabe de bedst mulige rammer for sporten ved at vise danskerne, hvor underholdende og sjovt padel er, fortæller Palle Bruun Rasmussen fra Match Padel.

Match Padel er Danmarks største udbyder af sporten, og de åbnede deres første padelcenter i Aarhus tilbage i november 2018. Siden har de bygget centre mange steder i Danmark, og har derfor stor erfaring og knowhow med sporten og driften af centrene.