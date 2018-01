Strakspåbud efter dødelig arbejdsulykke

HOBRO: Arbejdstilsynet har givet betonproducenten DS Elcobyg i Hobro et strakspåbud efter en dødelig arbejdslykke torsdag.

Ulykken skete omkring klokken 09, hvor en 56-årig mand i forbindelse med arbejdet fik en betonstøbeform ned over sig. Manden blev bragt til Aalborg Universitetshospital, hvor han senere døde af sine kvæstelser.

Arbejdstilsynet var samme dag ude for at foretage undersøgelser på ulykkesstedet, og det medførte altså et såkaldt strakspåbud til virksomheden.

- Vi har givet et strakspåbud om, at virksomheden skal sikre, at arbejdet kan udføres forsvarligt. Det betyder, at virksomhedens skal sikre, at den truck og det udstyr, der bruges til at løfte betonstøbeformen med, er egnet til formålet, siger Lars Toft Pedersen fra Arbejdstilsynet.

Et strakspåbud betyder, at virksomheden ikke må udføre det pågældende arbejde, før kravene i påbuddet er efterlevet.

Arbejdstilsynet skal nu undersøge ulykken nærmere som led i vurderingen af, om der er andre forhold omkring ulykken, der skal reageres på.