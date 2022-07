Strid endte i retten: Nu bygger tømreren en bolig med fantastisk udsigt

HOBRO:Adrian Bramsen er naturligvis glad for, at han i sidste ende fik lov at ombygge den gamle villa på Højdevej i Hobro. Men vejen dertil har været lang, ujævn og kostbar for tømrermesteren.

I sidste ende var det Retten i Aalborg, der afgjorde sagen - til Adrian Bramses fordel.

- Men jeg føler ikke, jeg har vundet. Jeg står jo tilbage med en kæmperegning, siger tømrermesteren.

Han måtte gennem to barske nabohøringer, et par runder med ballade i kommunens tekniske udvalg og til sidst en retssag, før han kunne begynde på det hus, han købte huset i 2019 med henblik på ombygning og videresalg.

- Byggeriet er blevet forsinket i næsten to år, og i den tid har jeg betalt både ejendomsskat og forsikring. Forsinkelsen betød også, at materialepriserne nåede at stige helt vildt, siger Adrian Bramsen, der driver sit eget enmandsfirma.

37-årige Adrian Bramsen driver eget tømrerfirma. Han er eneste mand i firmaet, men lejer assistance efter behov. Foto: Claus Søndberg

Byggeriet på Højdevej er ikke det første, der giver uro i boligkvarteret, som ligger smukt op ad skrænterne, hvor mange har en formidabel udsigt over Mariager Fjord og Hobro. Her værner man om dette gode, og lige præcis på Højdevej troede mange naboer sig godt beskyttet mod uønsket nybyggeri.

Da grundene blev udstykket i 1940'erne i terrasser op ad skrænten, fik lodsejeren tinglyst en servitut:

"Al Bebyggelse skal være aaben og lav og skal udføres i Villastil med behørig Hensyntagen til Naboernes uhindrede Udsigt", fremgår det af servitutten fra 1949.

I to etager

Huset er bygget i 1965 og var før på 102 kvadratmeter plus fuld kælder.

Før var huset i et plan med sadeltag. Nu er det i to plan med fladt tag og er blevet cirka 80 centimeter højere. Foto: Claus Søndberg

Adrian Bramsen har opført en ekstra etage med fladt tag, hvilket betyder, at byggeriet er 80 centimeter højere end det oprindelige hus, som havde et almindeligt sadeltag.

Mariager Kommunes tekniske forvaltning var på forhånd venligt stemt, da man fik byggeansøgningen i 2020. Byggeriet ville dog kræve enkelte dispensationer. Reglerne for området tillader f.eks. kun huse i halvandet plan, mens det nye Højdevej 13 er i to plan. Men flere andre byggerier i området har fået dispensation til to etager, fordi to etager med fladt tag reelt er lavere end halvanden etage med høj tagrejsning.

En nabohøring resulterede i masser af protester, og blandt andet derfor sagde politikerne i teknisk udvalg i første omgang nej til byggeriet. Tømrermesteren justerede sit byggeri, og i anden omgang fik han politikernes godkendelse.

Til tid og evighed

Så endte sagen i retten. En genbo sagsøgte Adrian Bramsen for at få erklæret byggeriet i strid med den over 70 år gamle servitutten fra. Retten afviste sagsøgerens påstand.

Dommeren lagde til grund, at genboens udsigt godt nok vil blive ændret, men ikke mere, end hvad vedkommende må tåle.

Servitutten taler ganske vist om "behørig hensyntagen til naboers uhindrede udsigt". Men den indeholder ikke konkrete krav om f.eks. byggehøjder. Derfor må vurderingen bero på et skøn. Retten mener, at man skal vurdere dette ud fra både servituttens ordlyd, men også i en nutidig kontekst, hvor der skeles til udviklingen i boligbyggeri og byggestil.

"Det må også tages i betragtning, at udsigten fra en given ejendom i sagens natur vil ændre sig i årenes løb i takt med naturlige og menneskeskabte ændringer i landskabet og udvikling i bebyggelse og infrastruktur", hedder det i rettens dom.

Højdevej 13 er det hvide hus med fladt tag, som det ser ud i dag. Foto: Claus Søndberg

Højdevej 13 som det så ud før ombygningen. Foto: Martin Damgård

Servitutten kan derfor ikke sikre en uændret udsigt fra de omhandlede grunde til tid og evighed, lyder rettens konklusion.

Dommeren henviser også til, at der allerede er foretaget en del byggeri i området, der har ændret udsigten fra de grunde, som er omfattet af servitutten. Desuden lægger retten vægt på, at sagsøger bevarer sin udsigt over Mariager Fjord, og at en del af udsigten til byen bevares.

Nordjyske har talt med naboen, der sagsøgte Adrian Bramsen. Han ønsker ikke at kommentere udfaldet eller lade sig interviewe om sagen.

- Ærgerligt

Nu bygger tømrermesteren på livet løs. Højdevej 13 er solgt til en ny ejer, der skal bo på adressen, når byggeriet er færdigt om to-tre måneder.

Boligen bliver på i alt 290 kvadratmeter inklusiv kælderen.

Husets indre totalrenoveres i både kælder og stueplan, og den nye 2. etage får en tagterrasse, hvorfra man kan nyde fjord og by fra første parket.

Mange villaer på Hobros skrænter har flot udsigt over by og fjord. Foto: Claus Søndberg

Det færdige resultat bliver en moderne villa i den høje millionklasse i forhold til boligpriserne i Hobro. Men Adrian Bramsen understreger, at han ikke bliver rig på projektet.

Retten i Aalborg bestemte, at sagsøgeren skal betale 42.000 kroner af Adrian Bramsens sagsomkostninger.

- Men det dækker desværre ikke mine udgifter til advokat og rådgivere. Jeg synes, det er ærgerligt, at jeg får medhold i retten på alle punkter. Alligevel står jeg tilbage med et tab på flere hundredetusinde koner. Det betyder meget for en lille håndværker som mig, og jeg kan nok kun lige holde skindet på næsen med dette projekt, siger han.