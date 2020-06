Strøm satte ild til kabinescootere

HOBRO:Nordjyllands Beredskab blev onsdags aften kort før. kl. 22 alarmeret, da en tyk, sort røgfane rejste sig ved virksomheden ASSP - Danish Electric Vehicles A/S på Lupinvej i Hobro.

Herfra bliver der forhandlet kabinescootere, og det var ild i to af dem, der var skyld i den tætte, sorte røg, der bredte sig over fjordbyen.

- De var sat til ladning, og vi tror, der er sket en kortslutning, så de brød i brand. De er pakket ind i plastik, og al det plastik gav en kraftig, sort røg. På afstand lignede det en husbrand, så vi var helt sikre på, at ilden var gået i bygningerne - specielt fordi meldingen gik på, at der var fare for bygningen, fortæller indsatsleder René Nikolajsen fra Nordjyllands Beredskab.

Så galt gik det ikke. Da beredskabet nåede frem, var ilden stadig begrænset til de to antændte kabinescootere. En tredje havde smelteskader, men bygningerne på adressen var ikke i fare.

- Ejer slap med skrækken, konstaterer indsatslederen.

Ilden var hurtigt slukket, men derefter blev der arbejdet et stykke tid på at køle den batteripakke, hvor ilden efter alt at dømme opstod.