Succes: 3000 ville høre om EU

MARIAGER:EU er kedeligt, og ingen gider hører om de store emner fra Bruxelles og andre steder, langt borte fra den danske andedam.

Den fordom fik Europabevægelsen i weekenden sat et kraftigt spørgsmålstegn ved. Arrangørerne af EU-dagen i Mariager i lørdags vurderer nemlig, at over 3000 menneske i løbet af dagen besøgte teltene ved Mariager Havn for at lytte til debatter og foredrag om EU.

- Den her dag viser os, at borgerne er meget sultne på at debattere vores fælles fremtid i Europa. Vi skal bare have et fælles bord, vi kan sætte os til. Og det er virkelig lykkedes at skabe en god platform. Det skyldes Mariagers borgere, udenrigsminister Jeppe Kofod, de danske partier og de organisationer, som har arrangeret debatterne, siger Stine Bosse.

Udenrigsministeren var en af de ”store kanoner”, som deltog. Men også Huxi Bach og flere medlemmer af Europa-Parlamentet optrådte.

Næste år går det løs igen i Mariager. EU-dagen lørdag var således en forsmag på et endnu større event, nemlig “Political Festival of Europe”. Denne demokrati-festival, som Mariager inviterer til og afvikler, bliver for alle Europas lande og foregår 25.-28. august i 2022.