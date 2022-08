Succes med fiskesø: Gæstetallet er tredoblet

Da tre ungersvende for et år siden overtog forpagtningen af Hadsund Put & Take i Industriparken, var omgivelserne omkring Teglværkssøen akkurat så skønne som i dag.

Men grøden gjorde fiskeriet besværligt, og skrænterne voksede vild. I dag er Hadsund Put & Take et helt andet sted.

- Søen havde nok et lidt blakket ry. Vi brugte de første mange uger med motorsav og buskrydder for at fjerne ukrudt, og vi rensede grøde op af søen, fortæller 27-årige Emil Kristensen.

En skurvogn med borde blev renoveret, og nu er der opsat automat, så man kan købe kaffe, slik og drikkevarer.

- Tidligere havde Hadsund Put & Take 1000 besøgende om året. Vi har i vores første år som forpagtere haft 3000, så vi er godt tilfredse, tilføjer han.

Så er der bid. Foto: Martin Damgård

Han er én af tre bag fiskesøen i Hadsund. Alle har fuldtidsarbejde ved siden af, og fiskeeventyret er et fritidsprojekt. Emil Kristensen fra Aalborg er salgs- og markedsføringsansvarlig i et firma i Farsø, mens 28-årige Peter Kristensen fra Jerslev arbejder som sværvognsredder ved Redning Danmark. Sidste mand er 27-årige Daniel Højmark fra Nr. Kongerslev, der er smed.

- Vi har været gode venner i mange år og er alle passionerede lystfiskere, så da Hadsund Put & Take var til forpagtning, slog vi til, fortæller Emil Kristensen.

Med den konsekvens, at ingen af dem har fisket synderligt det seneste år, for det har der ikke været tid til.

Krabat på 6,8 kilo

Trioen sørger for, at der hele tiden er fisk i søen.

- Vores princip er, at vi bruger halvdelen af omsætningen på at købe fisk til udsætning, så gæsterne hele tiden har noget at fange, forklarer Emil Kristensen.

Fiskene købes hos et dambrug ved Nibe, og herfra kommer mange forskellige slags ørreder. Regnbueørrederne er de største, og rekorden i det forgange år var en krabat på 6,8 kilo.

Men man kan også fange guldørred, bækørred, kildeørred, tigerørred og lundbyørred. De slår efter forskellig madding og opfører sig lidt forskelligt. F.eks. er tigerørred ret aggressiv og bider hårdt, når den går efter maddingen.

Søen har i øvrigt også en bestand af ål, og tidligere har en lystfisker landet et monster på 3,8 kilo.

Et par farverige guldørreder er landet. Foto: Martin Damgård

Vil gerne udvide

De tre kammerater udvidede butikken 1. juni, da de overtog forpagtning af Revsbæk Fiskesø ved Hadsund Syd. Indtil videre kan de ikke leve af at drive put and take, men ambitionen er at vokse.

- Vi vil gerne have flere fiskesøer, og vi vil gerne på et tidspunkt åbne en webshop med fiskegrej, fortæller Emil Kristensen.

Gæster hos Hadsund Put & Take kaster snøren ud i en 10.000 kvm stor sø, der er kendt som Teglværkssøen. Den er nogle steder ret dyb - op til 6,5 meter - og ligger smukt omkranset af træer. Søen fødes af vand fra kilder.

Indtil videre er arbejdet med at drive put and take en fritidsbeskæftigelse. Emil Kristensen (tv), Daniel Højmark og Peter Kristensen har alle fuldtidsarbejde ved siden af. Foto: Martin Damgård

Forpagtertrioen kunne godt tænke sig at tilbyde en form for overnatning ved søen. Åbne shelters dur næppe, fordi de nok vil tiltrække uønskede elementer, der vil feste i de mørke timer.

- Derfor skal det nok være en form for lukket overnatning. Indtil videre er man velkommen til at overnatte i autocamper. Nogle slår telt op og tænder bål. Det synes vi er hyggeligt, siger Emil Kristensen.

De tre kammerater markerer deres første år med Hadsund Put & Take lørdag 3. september med fødselsdags-fiskeri fra kl. 9-13. Her kan man fiske til nedsat pris, og undervejs serveres brunch, kaffe og kage.