Sundhedsfarlige huse får rødt kort, før nogen flytter ind

To ejendomme i Mariagerfjord Kommune har fået det røde kort og er blevet erklæret uegnet til beboelse for mennesker.

- Husene er i en sådan forfatning, at de er sundhedsskadelige at bo i. De er fulde af fugt og skimmelsvamp, siger Jørgen Hammer Sørensen (DF), formand for udvalget for teknik og miljø.

Ingen af de to huse er aktuelt beboet, så der er tale om forebyggelse og rettidig omhu, når teknisk udvalg i Mariagerfjord Kommune bestemmer, at bygningerne skal kondemneres.

- Vi vil ikke at risikere, at ejerne udlejer husene til beboelse, for skal vi herefter kondemnere boligerne, har kommunen pligten og udgiften til at genhuse eventuelle lejere, forklarer Jørgen Hammer Sørensen.

Den ene bolig ligger ved Stubberup mellem Hobro og Hadsund og er netop blev handlet på tvangsauktion. Den anden ejendom ligger ved Store Arden