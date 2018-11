Svend og Herdis stifter millionfond: Nu skal idræts- og fritidsliv have lidt tilbage

HOBRO: Begrebet ”almennyttige formål” går i Mariagerfjord Kommune endnu mere gyldne tider i møde.

Fremover tilbyder to fonde med en samlet kapital på 335 millioner kroner deres støtte til almennyttige projekter inden for idræts- og fritidslivet i bred forstand i Mariagerfjord.

Sparekassen Hobro Fonden, som har været på banen med fire årlige uddelinger siden 2014, får følgeskab af nystiftede Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond med en fondskapital på 50 millioner kroner.

Erhvervsmand Svend Nielsen, Kielstrup Gruppen i Hobro, har tjent gode penge på blandt andet køb, salg og udlejning af ejendomme, og nu vil han gerne give nogle af sine penge tilbage til det område, hvor han siden 1970 har drevet sin forretning.

Hvis vi kan hjælpe

Til det formål stifter han og hustruen derfor Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond.

Den vil i praksis råde over et beløb på mellem en og fem millioner kroner årligt at dele ud af - afhængig af forrentning af grundkapital.

Som det kort og godt hedder i fundatsen:

”Fondens væsentligste aktiviteter er at støtte almennyttige formål - herunder blandt andet idræts- og fritidsaktiviteter i Mariagerfjord Kommune”.

- Fondsmidlerne kommer fra nogle penge, vi har tjent her i området, og som vi nu vælger at lade gå tilbage til eksempelvis idrætsforeninger eller udøvere, der har brug for en økonomisk håndsrækning for at nå deres mål.

- Nogen mangler jo altid penge, og hvis vi kan være med til at hjælpe, vil vi gerne det, siger Svend Nielsen.

Op til fantasien

- Men i øvrigt har vi ikke lagt os fast på noget eller nogen bestemt.

- Der skal være frit slag til at søge, og vi vil lade det være op til folks egen fantasi at tænke, om de opfylder formålet - hvorefter bestyrelsen så tager stilling til ansøgninger en eller to gange om året, pointerer Herdis Mygind.

Ud over parret tæller bestyrelsen Kielstrup Gruppens advokat, Kaj Nørby, samt Ellen Mikkelsen, som var kontordame en lang årrække hos Svend Nielsen, der i 1970 grundlagde Kielstrup Staldmontering ApS.

Også Mariagerfjords tidligere borgmester, Hans Christian Maarup, har takket ja til en plads i bestyrelsen.

Bred berøringsflade

- Alt i alt en bestyrelse med et bredt kendskab til, hvad der rører sig i Mariagerfjord området, siger Svend Nielsen.

Han forventer, at fonden i starten af det nye år vil indkalde ansøgere.

Inden da - 11. december - har den næsten seks gange så formuende Spar Hobro Fonden været samlet til sin fjerde uddelingsrunde i 2018.

Fonden råder over en grundkapital på 285 millioner kroner.

Med det erklærede mål at ”støtte almennyttige og velgørende formål i den tidligere Sparekassen Hobros virkeområde” flugter de to fonde pænt med hinanden.

Flugter med sparekassefond

Og eftersom Sparekassen Hobro Fondens formand, Poul Søndberg, jo ved et par lejligheder rent faktisk har efterlyst et bredere ansøgerfelt, tegner idræts- og fritidslivets udsigter til at kunne sikre sig støtte med andre ord lysere end nogensinde.

- Selv om de to fonde til en vis grad overlapper hinanden, ser jeg os ikke som konkurrenter.

- Snarere vil vi jo kunne supplere hinanden, hvis der kommer til at mangle penge, anfører Svend Nielsen.

- Og nu må vi jo se, hvor vi selv kan gøre gavn, tilføjer han.