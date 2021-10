Syv villaindbrud i samme by - har du set noget?

HOBRO:Vinduer til soveværelser blev brudt op med værktøj, og tyv eller tyve gik målrettet efter smykker og kontanter. Fremgangsmåden og valg af tyvekoster var det samme, da villakvarterer i Hobro i weekenden blev ramt af en indbrudsbølge.

Politiet søger efter spor i de ramte villaer i form af dna-spor og fingeraftryk med mere, men ønsker også hjælp fra offentligheden, understreger Anders Nielsen fra efterforskningen ved politiet i Hobro.

- Hvis nogen har set noget, som skønnes relevant, må de gerne ringe til politiet. Mange har i dag videoovervågning. Vi vil gerne have alle informationer, der kan være relevant for sagerne, lyder opfordringen fra Anders Nielsen.

Farvervænget

I Farvervænget i Hobro gik det ud over to villaer. I begge tilfælde blev vinduer aflistet, så tyv eller tyve kunne komme ind.

Fra den ene villa blev der stjålet diverse smykker, et Rolex-ur og et pengeskab med jubilæumsmønter. Det skete på et tidspunkt mellem fredag 8. oktober klokken 22 og lørdag 9. oktober klokken 00.45. Pengeskabet blev senere fundet af ejeren - det var smidt i nærheden.

Den anden villa i Farvervænget blev ramt af indbrud på et tidspunkt mellem 7. oktober klokken 16 og 9. oktober klokken 10.54. Blandt de smykker, som blev tyvens bytte, var et Marguerit-smykkesæt fra Georg Jensen.

Møllebakken

På Møllebakken i Hobro slog man til mod en villa på et tidspunkt mellem fredag 8. oktober klokken 17 og lørdag 9. oktober klokken 6. Ud over et kontantbeløb blev der stjålet diverse kaffekander fra huset.

I et andet hus på Møllebakken blev en tyveknægt overrasket af husets beboere og stak af. Han nåede kun at bryde et badeværelsesvindue op.

Det skete lørdag 9. oktober klokken 02.40. Der er ikke noget signalement af manden.

Baldersvej

På Baldersvej i Hobro slog tyv eller tyve til mod en villa mellem 8. oktober klokken 18.10 og 9. oktober klokken 9.15. Man stjal tre kæder med Troldekugler, vikingesmykker i sølv og en kæde i guld.

Søndertoften

På Søndertoften var der indbrud i en villa i tidsrummet 8. oktober klokken 19.30 til 9. oktober klokken 10.15. Også her blev et vindue tvunget op med værktøj, og der forsvandt smykker og kontanter.

Amerikavej

Endelig var der indbrud i en villa på Amerikavej mellem 8. oktober klokken 19.30 og 10. oktober klokken 16.

Igen var det smykker og kontanter, som tyv eller tyve ragede til sig.