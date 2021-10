Syvårig løb for livet med tre køer i hælene: - Jeg var bange for, at han blev trampet ned

HOBRO:En syvårig dreng blev lørdag aften nødt til at løbe for sit liv, da tre køer pludselig begyndte at løbe efter ham.

Kim Lundorff Madsen så det hele ske.

- Jeg var bange for, at han blev trampet ned og kvæstet og i værste fald dø, fortæller han.

Løb alt, hvad han kunne

Kim Lundorff Madsen var på gåtur med et par af sine forældres venner og deres fire børnebørn: 12-årige Anne, 11-årige Clara samt tvillingeparret Alfred og Oskar på syv år.

Han var på besøg hos sine forældre, som blev hjemme for at forberede aftensmaden, mens gruppen på syv gik en tur i det skønne vejr for at nyde solnedgangen.

Mens de gik langs Panoramaruten ved lystbådehavnen fik 49-årige Kim Lundorff Madsen øje på et skilt.

- Først så vi ingen køer, men der var et skilt, hvor der stod, at man skal passe på, hvis man har hund, fordi der er køer.

Det tænkte han ikke mere over, da han ikke havde en hund med på turen.

Da gruppen næsten var tilbage ved lystbådehavnen efter en god gåtur, kom de til en skrænt. Syvårige Oskar løb i forvejen og kom ud af syne, fordi der var træer, og skrænten buede.

- Alle var dybt chokerede, fortæller Kim Lundorff Madsen om situationen. Privatfoto: Kim Lundorff Madsen

- Pludselig hørte vi Oskar skrige højt af skræk, og vi så ham komme løbende alt, hvad han kunne med tre køer i hælene, husker Kim Lundorff Madsen.

- Mit hjerte sprang et par slag over, da det så ud til, at den lille fyr ville blive trampet ned af kreaturerne.

I øjeblikket huskede han på, at køer reagerer på høje lyde, så han råbte så højt, han kunne. Dog stod han for langt væk, og det havde derfor ingen effekt.

- Jeg nåede at tænke: ”Nu går det galt."

Oskars farfar befandt sig tættere på og begyndte derfor også at råbe højt og løbe hen mod køerne, som endelig stoppede op.

Farfaren bragte derefter Oskar i sikkerhed.

Bekymret for sikkerheden

Efter den uheldige situation er syvårige Oskar ved godt mod, men Kim Lundorff Madsen ved, at de var heldige.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der kunne være sket, hvis farfaren havde været længere væk.

Han synes ikke længere, det er sikkert at gå ruten.

- Efter den her episode synes jeg, det er et problem, at der er fritgående køer. Jeg er bekymret for, at mine gamle forældre kan blive løbet over ende af køerne. De bor tæt på området og går ofte tur.

Han mener ikke selv, han er den rigtige til at vurdere, hvad løsningen er. Men om store køer bør gå rundt ved Panoramaruten, er han usikker på.

- Jeg tror, at der før i tiden gik får, og de kan ikke på samme måde trampe en ned, som køerne kan, der kan veje omkring 500 kilo. Måske var det bedre, at får gik rundt i stedet for køer.

Kim Lundorff Madsen er selv opvokset i Hobro-området og håber ikke, at faren for at blive trampet ned påvirker fremtidige ture.

- Det er en skam, for det er et fantastisk smukt område lige ved byen, hvor mange går ture. Så hvis man ikke kan bruge det på grund af køerne, er det ærgerligt.