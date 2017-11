Tamme Hobro snød Helsingør til sidst

FODBOLD: Edgar Babayan blev den store helt for Hobro, da det fredag aften blev til en 1-0-sejr på udebane over Helsingør.

En chancefattig affære så længe ud til at ende 0-0, men i kampens overtid gled indskiftede Babayan igennem i Helsingørs venstre side, og med en scoring fra en spids vinkel blev kantspilleren matchvinder.

To pæne hovedstødschancer til henholdsvis Nicolas Mortensen og Mikkel Basse blev dog headet forbi mål, mens Matheus Leiria fem minutter før pausen bankede bolden over mål, da han fik foræret en stor skudchance efter en dårlig clearing fra Yaw Amankwah.

Der var ikke meget, der fungerede for Hobro i første halvleg. Gæsternes eneste reelle mulighed tilfaldt Danny Olsen, der efter en god omstilling måtte se sin afslutning blive reddet til hjørnespark, og så sluttede de første 45 minutter naturligt nok 0-0.

Danny Olsen fik også Hobros næste største mulighed, men kantspilleren behandlede ikke Pål Alexander Kirkevolds forarbejde efter forkølelse, da han fem minutter inde i anden halvleg afsluttede svagt forbi mål.

Den chance var dog ikke et varsel om et ændret kampbillede i anden halvleg. For begge hold var der meget langt mellem de store målchancer, og som halvlegen skred frem, lignede en nulløsning en mere og mere logisk udgang på opgøret mellem de to oprykkere.

Brændte hovedstødschancer af Helsingørs Nicolas Mortensen og Hobros Sebastian Grønning ændrede ikke på den fornemmelse, men i kampens overtid sørgede Edgar Babayan altså alligevel for, at Hobro tog alle tre point med hjem.