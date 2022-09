Teaterkreds klarer skærene - lukker alligevel ikke

MARIAGERFJORD:Det har bragt Mariagerfjord Teaterkreds i noget af en kattepine, at foreningens kasserer gennem 10 år, Mogens Hedegaard, 84 år, har valgt at sige stop.

To års bestræbelser på at finde Mogens Hedegaards afløser har ikke båret frugt.

Og da to andre bestyrelsesmedlemmer annoncerede, at de også siger stop, så bestyrelsen ikke anden udvej end at foreslå, at Mariagerfjord Teaterkreds nedlægges fra og med juni 2023.

Sådan gik det bare ikke på generalforsamlingen på Hadsund Kulturcenter torsdag aften. Af 16 afgivne stemmer var 8 for nedlæggelse. Vedtægerne siger, at det kræver to tredjedeles flertal, hvis man vil lukke ned.

Sørgelig stemning

- Der var en lidt sørgelig stemning, for ingen har jo lyst til at nedlægge foreningen. Nogle af dem, som stemte for at nedlægge teaterkredsen, sagde bagefter, at de stemte sådan for at få maksimal medieomtale.

- Så ville der skulle holdes en ekstraordinær generalforsamling, og nogle ville vågne op og tilbyde at gå ind i bestyrelsen, så man undgik at lukke foreningen, siger Mogens Hedegaard.

Så vidt Mogens Hedegaard forstod på det nye bestyrelsesmedlem, Kari Lykke Brøndum, ender bestyrelsen måske alligevel med at indkalde til ekstraordinær generalforsamling om nedlæggelse.

Ikke et fallitbo

Han understreger, at Mariagerfjord Teaterkreds på ingen måde er et fallitbo, tværtimod. Konceptet nyder bred anerkendelse, og der er mange penge i kassen.

- Vi har fået meget ros for vores programmer de senere år. Vi har ikke noget fast spillested, men tager rundt i hele kommunen og optræder.

- Teenage-teater har også været en succes. De senere år er antallet af skoleelever, der ser teater på deres skole, steget støt og er nu på 600, fortæller Mogens Hedegaard.

- Vi har god opbakning fra kommunen, erhvervslivet og fra fonde, understreger han.

10 forestillinger som planlagt

Sæsonprogrammet 2022/23 med 10 professionelle teaterforestillinger gennemføres som planlagt.

Mogens Hedegaard har ganske vist formelt sagt stop som kasserer, men har lovet at fortsætte som konsulent for bestyrelsen en tid endnu.

- Det ender nok med, at jeg alligevel laver regnskabet for sæson 2022/23, forudser den snart 85-årige ildsjæl.

Bestyrelsen består nu af Kari Lykke Brøndum, ny i bestyrelsen og tidligere suppleant, Inge Reiter, Karen Fyhn, Lene Ørum Petersen og Rita Nielsen.

Ud gik næstformand Andy Rye, som fortsætter som suppleant. Det samme gælder Sif Kristensen.