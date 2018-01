Technicon løb af med lokal erhvervspris

MARIAGERFJORD: Når der senere i år skal findes en nordjysk mester i innovation, bliver det op til Hobro-virksomheden Technicon at forsvare fjordkommunens farver.

Technicon blev onsdag kåret som lokal "Tag Fat"-vinder i forbindelse med, at Mariagerfjord Erhvervsråd afviklede årets nytårskur i Loungen på DS Arena i Hobro.

I dette års udgave af "Tag Fat"-konkurrencen er der specielt fokus på virksomheder, som arbejder med smart produktion og service.

D.v.s. virksomheder, som formår at kombinere produkter eller serviceydelser med smart data.

Udover Technicon var også Intelligent Systems A/S fra Hadsund og Nopa Nordic A/S fra Hobro med i opløbet om at gå videre til den regionale konkurrence.

Men i sidste ende var det altså Technicon, der løb af med diplomet og en kontant belønning på 10.000 kroner.

- Technicon formår på glimrende vis at forene forskning, innovation, forretning og nye teknologier, lød det bl. a. i erhvervschef Michael Christiansens begrundelse for valget af Hobro-virksomheden.

Omkring 200 repræsentanter for fjordkommunens erhvervsliv var samlet til nytårskuren i Hobro.

Foruden overrækkelsen af årets lokale "Tag Fat"-pris bød programmet på musikalsk underholdning ved Mariagerfjord Pigekor, champagne og kransekage, og foredrag ved forfatter Simone Lemming Andersen og erhvervspsykolog Tue Isaksen.

I umiddelbar forlængelse af nytårskuren præsenterede Mariagerfjord Kommune de anlægsopgaver, som der i løbet af 2018 er mulighed for at byde ind på.