Thomasberg: - Dét pokalen handler om

FODBOLD: Det blev en lang og intens onsdag aften, da Hobro IK havde besøg af FC Nordsjælland i DBU Pokalen.

Inden sejren kom i hus, måtte værterne kæmpe sig igennem 120 minutters spil på DS Arena, før kampen blev afgjort i straffesparkskonkurrence.

Forløbet passede faktisk cheftræner Thomas Thomasberg fint, men kun fordi hans tropper løb med adgangsbilletten til kvartfinalerne.

- Nu fik vi noget ud af anstrengelserne. Det blev ikke en lige så flot kamp som sidst, men det er dét her, pokalen handler om. En god fight, noget godt spil undervejs, lidt chancer i begge ender og det ultimative med en straffesparkskonkurrence til sidst med skurke og helte, og i dag var vi heldigvis de gode, siger han.

Flere af holdets profiler blev sparet, men mange skal i aktion igen søndag, når AaB kommer på besøg i Alka Superligaen. Det bekymrer imidlertid ikke cheftræneren.

- Man kan jo sige, at de har fået kamptræning, så det er vel godt nok. Måske sidder AaB og godter sig over, at vi har spillet i 120 minutter, men på søndag har holdet fået slappet lidt af og restitueret, og så er de klar til at spille fra start igen, siger han.