Thomasberg: - Skal finde vindermentaliteten

FODBOLD: Når Hobro IK fredag aften møder FC Helsingør på udebane i Alka Superliga, bliver det uden særstatus som oprykker.

De to klubber rykkede op på samme tid, og cheftræner Thomas Thomasberg forudser en tæt og hård fight.

- Sidst vi spillede derovre tabte vi 3-0 i 1. division, så vi ved, det bliver svært. Det bliver afgjort på, hvilket hold der er skarpest på dagen, og det bliver afgjort på, om vi er klar til at arbejde benhårdt for sejren, siger han.

Hobro IK er på papiret det bedste hold af de to med en fjerdeplads i tabellen mod FC Helsingørs 13. plads. Det får ikke cheftræneren til at undervurdere fredagens modstander, som i den seneste tid har haft succes på hjemmebanen.

- Vi skal have vindermentaliteten frem hos spillerne, og den skal være på plads hele kampen i morgen. Vi skal have den mentale parathed, det kræver at gå ud og arbejde benhamrende hårdt som et hold, udnytte de muligheder, der kommer og være klar på det spil, man nu kan spille på banen derovre, siger Thomas Thomasberg.