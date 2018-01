Thomasberg: Ærgerlig trods flot halvleg

FODBOLD: Hobro-træner Thomas Thomasberg er overvejende positiv, når han skal gøre status efter fredagens 2-2-kamp mod FC Midtjylland i indendørsarenaen Stadome i Ikast. Superligaligaholdets første træningskamp var af den solide slags. Især første halvleg, som Hobro vandt 2-0.

- Efter 20 minutter kunne vi vel næsten have scoret fire mål. Men to mål i én halvleg mod FC Midtjylland er selvfølgelig fint. Jeg er bare lidt ærgerlig over, at vi ikke var bedre i anden halvleg, hvor FCM med indskiftningen af Sørloth og Onuachu formåede at trykke os ned, siger Thomas Thomasberg.

Skulle have straffet FCM

- Men vi havde jo mulighederne for at straffe dem for deres offensive tilgang, og hvis vi kunne have sat de sidste par afleveringer sammen, så havde der været åbent hus til at score det tredje mål, uddyber han.

Thomasberg havde selvfølgelig roser til Pål Alexander Kirkevold, der scorede det første Hobro-mål og assisterede til det andet.

- - Han kunne noget på egen hånd og scorede et rigtig flot mål, men jeg vil hellere rose et hold, der hang rigtig godt sammen og sørgede for, at han blev sat i scene undervejs. Vi fik også set en Wilfried Domoraud, der gjorde ondt på modstanderen oppe foran. Det er jo som at få en ny spiller, når han ikke har været til rådighed så længe, forklarer Thomas Thomasberg.

Positivt Putros-aftryk

Hobro-træneren var også positiv omkring Frans Dhia Putros, der i vinterpausen blev hentet i FC Fredericia. Han spillede første halvleg foran Jonas Brix-Damborg på midtbanen.

- Nu var Mistrati (Vito Hammershøy, red.) ikke til rådighed i dag, og den centrale midtbane er det sted, vi er færrest i antal, så vi skal have bragt en anden i spil. Frans viste, at ham er dygtig på bolden, og han leverede også noget fornuftigt presspil. Så det var en positiv indsats fra ham, mener Thomas Thomasberg.