Thomasberg: Alle skal have en finaledrøm

FODBOLD: Kendskabet til modstanderen er ikke stor, men respekten er der. Hobro IK’s cheftræner Thomas Thomasberg kalder mandagens lodtrækning til 3. runde i DBU Pokalen fornuftig, men ud over, at Slagelse B&I fører Danmarksserien efter fem runder, ved han ikke meget.

- Det er jo det gamle FC Vestsjælland, der gik konkurs, og de spiller stadig på stadion i Slagelse. Desuden slog de AB ud i forrige runde, så jeg formoder, at det er et hold på nogenlunde samme niveau som Kolding, siger Thomasberg.

Netop Kolding fra 2. division gjorde god modstand i 2. runde, hvor Hobro blot vandt 1-0.

- Vi skal gå derover med sund respekt, for vi vil ikke være ofre for den næste overraskelse. Vi skal videre til den sidste runde inden jul, så vi kommer ikke til at stille med 11 nye i startopstillingen, som andre har gjort, lover Hobro-træneren.

Tidligere har Hobro IK ikke prioriteret DBU Pokalen ret højt - velvidende, at man ikke havde nogen chance for at vinde den. Men som Alka Superligaens aktuelle nummer to, er situationen nu en anden.

- Alle skal da have en drøm om at komme i finalen. Det er en kæmpe dag, for jeg har selv prøvet det, selvom jeg desværre aldrig har vundet pokalen. Vendsyssel var tæt på at gå i finalen i sidste sæson, hvor de nåede semifinalen, så vi skal da gå efter det, fastslår Thomas Thomasberg.

Pokalturneringens 3. runde spilles i dagene 19. - 21. september.