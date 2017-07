Thomasberg: Både tilfreds og skuffet

FODBOLD: Hobro-træner Thomas Thomasberg var både glad og irriteret, da han mødte pressen efter lørdagens 0-0-resultat i Parken mod FC København.

- Jeg er meget tilfreds med præstationen. Mine spillere var en flok mænd, der arbejdede hårdt for tingene og viste, at de på udebane kan matche Danmarks bedste hold. Ud fra chancefordelingen, så skulle vi jo også have vundet. Derfor er det også lidt mærkeligt at være tilfreds med præstationen men skuffet og irriteret over resultatet.

Thomas Thomasberg var ikke overrasket over, at Quincy Antipas i så høj grad, som det var tilfældet, kunne dominere mod mestrenes defensiv.

- Han passer i virkeligheden bedre til Superligaen end til 1. division. Her vil vi i højere grad møde bagkæder, der står højt, og det er jo der, han har sin force med sine udfordringer og fart. Men det er ærgerligt, at han ikke fik scoret på den største chance af dem alle. Dem skal vi lære at pakke ind.

Hobro-træneren ser med fortrøstning frem mod de kommende kampe i Superligaen.

- FCK er måske ikke så stærke, som de plejer at være, men vores præstation var stadig rigtig, rigtig god. Vi ved, at vi er gode på bolden, og samtidig har vi også evnet nu i et par kampe at producere pænt med chancer.

- Defensivt har vi også stået fint, og FCK fik ikke flere chancer, end man må kunne forvente her i Parken. Jeg følte faktisk ikke, at vi for alvor var truet på noget tidspunkt, konstaterer Thomas Thomasberg.