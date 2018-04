Thomasberg: De fik en skideballe

FODBOLD: Første halvleg af torsdagens pokaldyst mod FC Midtjylland var én stor forsvarskamp, hvor Hobro stort set ikke kom over midterlinjen.

Træner Thomas Thomasberg gav derfor sine tropper en regulær skideballe i pausen.

- Jeg var slet ikke tilfreds med indstillingen og indsatsen før pausen. Dér ramte vi for lavt et niveau. Men heldigvis kom vi bedre ud efter pausen, og jeg er glad for indsatsen i resten af kampen, sagde cheftræneren efter opgøret, som FC Midtjylland vandt 2-1.

Alle tre mål faldt i den forlængede spilletid efter en ørkenvandring af en fodboldkamp.

- Det var måske ikke så underholdende at se på. Men da vi fandt modet og troen, så synes jeg, vi pressede dem godt. Vi skabte ikke så mange chancer, men vi scorede trods alt og var med indtil sidste sekund, sagde cheftræneren.

Han og holdet kan nu koncentrere kræfterne om overlevelse i superligaen.

Dén mission kan lykkes allerede mandag, hvis hjemmekampen mod Silkeborg resulterer i en sejr.

Set i dét lys var 123 minutters hård pokalfight torsdag ikke den bedste optakt.

- Det kan man sige. Men vi har fire dage og skal nok få ladet batterierne op. Jeg synes, vi kan bruge kampen i dag til meget. Vi fik vist, at vi kan presse et af landets bedste fodboldhold, sagde Thomas Thomasberg.