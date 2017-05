Thomasberg: Det er op til os selv nu

SKIVE: Med søndagens 1-0-sejr i Skive begynder det efterhånden at dufte af oprykning til Alka Superligaen i Hobro.

Sejren betyder nemlig, at Nordicbet Ligaens dukse nu har henholdsvis fem og seks point ned til anden- og tredjepladsen med fire spillerunder tilbage.

- Vi kan selv afgøre det, så det er op til os selv nu at vise, at vi er det bedste hold i rækken. Vi har sat os selv i en positiv position, siger Hobro-træner Thomas Thomasberg.

Hobro-træneren glædede sig over, at hans hold på den måde fik rejst sig over på de to seneste nederlag mod Helsingør og Roskilde.

- Offensivt har vi spillet bedre kampe end i dag (søndag, red.), men defensivt fik vi lukket godt af. Skive har været rigtig gode på hjemmebane i denne sæson, så det er rigtig stærkt at tage herned og vinde, konstaterer Hobro-træner Thomas Thomasberg.

Hobro skal i aktion igen torsdag, hvor Vejle gæster DS Arena.