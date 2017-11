Thomasberg: En rigtig fed sejr

FODBOLD: En overtidsscoring af Edgar Babayan sikrede Hobro de tre point, da det fredag aften blev 1-0 på udebane over FC Helsingør.

En chancefattig affære så ellers længe ud til at ende 0-0, inden Babayan dukkede op og sikrede Hobro sæsonens anden udesejr i Alka Superligaen.

- Inden vi tog herover, havde min far lige fortalt mig, at det er bedst at score til allersidst, for så er der ikke tid til, at de andre til at få udlignet, og det har han jo ret i. Det var en rigtig fed sejr for os, konstaterer Hobro-træner Thomas Thomasberg.

Hobro-træneren var meget tilfreds med sine spilleres indsats i en kamp, der blev afviklet under svære forhold på en meget dårlig bane.

- Det er ærgerligt, at vi skal stå og sige sådan, for vi ville gerne have underholdt noget mere, men forholdene var ikke til det. Det var en kamp, hvor det handlede om at undgå fejl, og det løste vi fint, så selv om det skulle være blevet 0-0, havde jeg også rost spillerne for det, siger Thomas Thomasberg.