Thomasberg: En stærk indsats

FODBOLD: Hobro IK holder fast i toppen af Superligaen efter lørdagens kamp mod OB; hvor holdet havde alle muligheder for at hente tre point, men måtte se fynboerne stjæle det ene point efter et flot mål fra Jacob Barrett.

Hobro var ellers det bedste hold på banen i stort set samtlige 90 minutter.

- Det er ikke altid, jeg er enig i det du skriver, men i dag vil jeg give dig helt ret i, at vi burde have vundet. I meget små perioder er OB en smule med, men både chancemæssigt og spillemæssigt, så er det en kamp, som vi bør vinde. Derfor står vi da med en følelse af, at vi har smidt to point. Så jeg er skuffet over resultatet, men meget tilfreds med indsatsen efter to nederlag, siger træner Thomas Thomasberg.

- Jeg er meget imponeret over, at vi spiller så godt oven på den dukkert, vi fik med et sent mål imod os mod Brøndby, siger han.

Og han er naturligvis også glad for sin norske målkonge, der også topper Superligaens topscorerliste med 10 mål i 11 kampe.

- Det borger jo bare for stor kvalitet. Han arbejder meget godt for holdet ved siden af, og desværre kommer der ikke mere ud af anstrengelserne, siger Thomas Thomasberg, der godt ved, hvad de 14 dages landsholdspause skal bruges på.

- Vi skal træne hovedstød, vi møder Horsens næste gang, lyder det fra træneren med et grin.