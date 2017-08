Thomasberg: Klar til at udfordre værterne

FODBOLD: Selvom ingen endnu har formået at besejre superligaholdet Silkeborg IF på deres nye hjemmebane, Jysk Arena, så er det ikke noget der skræmmer Thomas Thomasberg, cheftræner for Hobro IK som fredag møder Silkeborg IF på deres hjemmebane.

- Det er jo bare to kampe de ikke har tabt, så det er jo ikke igennem år og måneder siger Thomasberg afvæbnende.

Han er dog bevidst om, at det kommer til at kræve endnu en toppræstation fra holdet, hvis de skal komme fra Silkeborg med flere point på tavlen.

- Vi er jo stadig oprykkere og vi har præsteret næsten over evne både spillemæssigt og pointmæssigt, så vi håber selvfølgelig, vi kan holde niveau, og vi ved, at vi skal have rigtig mange ting til at lykkes og være der på dagen, for at vi kan tage noget med hjem fra Silkeborg, siger holdets cheftræner Thomas Thomasberg.

- Silkeborg er et rigtig godt hold, som har dygtige spillere offensivt, som kan noget på egen hånd. De er et dygtigt dødboldhold, og så tror jeg selvfølgelig på at det de har vist på deres defensiv, det er noget, vi kan udfordre, siger han.

Hobro IK møder Silkeborg IF fredag 20.15.