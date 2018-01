Thomasberg: Mange fornuftige ting

FODBOLD: Det blev 0-0, da Hobro IK mandag eftermiddag mødte polske Zaglebie Lubin i holdets første testkamp under træningslejren i Tyrkiet.

Hobro havde ellers pæne muligheder for at snuppe sejren, men flere store chancer blev misbrugt.

- Der var mange fornuftige ting i spillet, men hvis det havde været en turneringskamp, havde jeg ærgret mig over, at vi ikke havde straffet dem på en af de store chancer, vi kom frem til. Vi går altid efter at vinde, så den del ærgrer jeg mig selvfølgelig over, lyder det fra Hobro-træner Thomas Thomasberg.

Spillemæssigt så han ellers mange fine takter mod det polske hold.

- Vores organisation var rigtig god. De kom nærmest ikke frem til noget, og det var positivt, for det var et godt hold, vi mødte. Især i kampens start havde vi også nogle gode omstillinger, der gav store nok chancer til, at vi burde have scoret et eller to mål, siger Thomas Thomasberg.