Thomasberg: Nemmest at kigge nedad

FODBOLD: Hobro IK fortsætter med at imponere i Superligaen, hvor holdet fredag aften hentede den tredje sejr på stribe og den fjerde sejr på fem kampe, og holdet er nu sikkert på andenpladsen og kun to point efter FC Nordsjælland.

Men selvom holdet i perioder spiller fremragende, så vil træner Thomas Thomasberg ikke juble for højt.

- Jeg har hele tiden sagt, at når vi har spillet godt, så er vores mål også at spille godt i næste kamp. Det er jo nemmest for os at kigge nedad i tabellen, når nu vi ligger så højt i tabellen. Jeg er blevet spurgt mange gange, om vi nu sigter efter medaljeslutspil, eller hvad vi gør. Men vi tager altså bare en kamp af gangen, siger han.

Hobro hentede sejren i de sidste minutter, da Pål Alexander Kirkevold dukkede op endnu engang og gjorde sig selv til topscorer i Superligaen - nu ikke længere delt med nogen.

- Det er jo ikke engang, fordi jeg vil stå og sige, at vores angribere er helt vildt skarpe. VI har vel haft seks eller syv skud på stolpe eller overligger i denne sæson, så jeg står da faktisk stadig og synes, at der er plads til forbedring. Men vi er da glade for målene, siger træneren.

Næste modstander for Hobro er FC Midtjylland.