Thomasberg: Sejr krævede kræfter

FODBOLD: Hobro IK er syv point foran Silkeborg i duellen om at undgå at blive involveret i nedrykningskampe i Alka Superligaen. Så søndagens 1-0-sejr i Helsingør kan roligt bogføres i den vigtige kategori.

- Vi har kæmpet med at få marginalerne over på vores side, og det fik vi endelig. Jeg synes sgu også, at vi arbejdede helt vildt hårdt derude med vores 10 mand, og det gør bare et eller andet ved et hold, når man er i undertal, siger midtbanespilleren Vito Hammershøy-Mistrati.

Cheftræner Thomas Thomasberg glæder sig også over, at det hårde arbejde gav udbytte, for der venter en meget hårdt program forude med tre kampe på otte dage.

- Vi kan virkelig tage noget selvtillid med, men man er også træt efter sådan en kamp, der kostede mange ressourcer. Og nu kommer kampene som perler på en snor.

Først gælder det FC Midtjylland torsdag i pokalkvartfinalen.

- Vi kommer til at stille et slagkraftigt hold, men der er ingen tvivl om, at Superligaen er vores førsteprioritet, fastslår Hobro-træneren.