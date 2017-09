Thomasberg: Skidt første halvleg

FODBOLD: Hobro blev søndag udspillet i Herning, da hjemmeholdet FC Midtjylland sejrede med hele 5-1, og Hobro var egentlig aldrig rigtig tæt på at tage point i den svære udekamp.

- Vi var oppe imod et meget stærkt hold, som helt sikkerrt er et af de hold, der kan spillede med om guldet. Men det, jeg er mest utilfreds med, er, at vi aldrig kommer i gang i første halvleg. Vi havde aftalt, at vi skulle være påpasselige, men vi kommer til at være alt for passive, og så er vores boldomgang simpelthen heller ikke god nok. VI har en chance på en kontra, og den kunne selvfølgelig have ændret kampens forlæb, men vi får ikke sat vores spil ordentligt sammen, siger Hobro-træner Thomas Thomasberg.

Hobro fik reduceret til 1-3 i anden halvleg på et straffespark fra Pål Alexander Kirkevold.

- Og der havde jeg faktisk håbet om, at vi måske kunne nå noget, fordi vi også har en god chance kort derefter ved Sabbi (Emmanuel, indskiftet angriber, red.), og i det hele taget får vi bolden lidt længere frem på banen i anden halvleg. Og så inkasserer vi to mål på personlige fejl til allersidst.

- Men jeg har stadig en vis eufori over sæsonen, fordi vi har været rigtig gode. I dag var vi bare oppe imod et meget stærkt FCM-hold, siger han.

Hobro ligger fortsat toer i Alka Superligaen med 17 point. det er et mere end FC Midtjylland på tredjeplads.