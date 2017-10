Thomasberg: Tæt på det perfekte

FODBOLD: Kampråbet kunne høres helt oppe på banen, da Hobro-spillerne søndag samlede sig i omklædningsrummet og skreg af lungers fulde kraft.

Helt forståeligt, efter holdet havde udspillet FC Nordsjælland, der ellers har ført Superligaen hele efteråret.

- Det var så tæt på perfekt, som det kunne være fra vores side i dag, siger træner Thomasberg.

- Vi formåede at holde en offensiv fra FCN, der har scoret i alle kampe, nede på meget få chancer, og det endda med et helt nyt midterforsvar. Men samtidig så spiller vi jo rigtig godt fremad banen. Det er jo ikke bare, fordi vi laver mål på omstillinger. Vi har bolden rigtig meget og scorer nogle rigtigt flotte mål, så jeg er selvfølgelgi rigtig glad, siger han.

Hobro er dermed på fjerdepladsen halvvejs igennem Superligaen og sikrer sig en god sum tv-penge.

- Det er selvfølgelig helt vildt godt, men vi fokuserer hele tiden på den næste kamp. Nu får de lov til at fejre i dag og nok også lidt i morgen, og så kan de være helt sikre på, at jeg hiver fat i ørerne af dem onsdag, vis de ikke er klar til at kigge fremad, siger Thomas Thomasberg.

Næste kamp er søndag 29. oktober klokken 12.00 i Haderslev mod SønderjyskE.