Thomasberg: Vi har gjort det fantastisk

FODBOLD: 0-2 ude mod Silkeborg er det seneste i en række gode resultater for Hobro, og cheftræner Thomas Thomasberg har da også svært ved at skjule sin begejstring.

- Nu er det jo stået på - heldigvis - i rigtigt mange uger, at vi har gjort det fantastisk, siger cheftræneren, der også bemærkede, at Hobros første udesejr samtidigt var Silkeborgs første hjemmebanenederlag.

- Jeg ved godt, at de kun har spillet to kampe her, men det var en rigtig god sejr - og også en fortjent sejr, selvom vi kommer til at stå lidt lavt undervejs i kampen.

I det hele taget synes han, at Silkeborg-kampen meget godt viste de ting, Hobro har været gode til i sæsonen indtil videre.

-Vi har både lidt held og dygtighed til at forsvare og spille til 0 - det har været en vigtig del af vores spil, at vi ikke har lukket ret mange mål ind og ikke har givet særligt mange chancer væk, siger Thomas Thomasberg.

- I dag (fredag, red.) var egentlig en af de kampe, hvor de fik lidt større chancer, men jeg synes igen, at vi rent offensivt producerer nok til at score mere end to mål.

Netop de to mål stod den brandvarme Pål Alexander Kirkevold for, og cheftræneren indrømmer, at der er en fare for, at angriberen er ved at vise sig lidt for godt frem inden transfervinduet lukket.

- Han har spillet rigtigt godt, og Pål er en fantastisk fyr, der altid arbejder stenhamrende hårdt, og en angriber, der både kan holde fast i bolden og udfordre, siger cheftræneren.

- Nu har vi fået ham til at løbe ind i feltet også, som han har manglet en smule. Vi vil selvfølgelig gerne beholde ham, men angribere, der scorer mål, vil altid være interessante for andre klubber.

Uanset om det bliver med Pål Alexander Kirkevold i truppen eller ej, så er Thomas Thomasberg dog fortrøstningsfuld over fremtidsudsigterne i Hobro.

- Vi skal kæmpe rigtigt hårdt for at være med i kampene - og det skulle vi også i dag, Men vi har været dygtige til at få kampene over på vores side, siger cheftræneren, der dog også godt ved, at træerne ikke gror ind i himlen.

- Lige nu ser det godt ud, men at få mig til at snakke om top seks, som andre har spurgt mig om, det får du mig ikke til. Vi tager den næste kamp meget ydmygt og håber på, at vi kan få point der. Og desto flere point, du får, jo højere kommer du også op i tabellen.