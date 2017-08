Thomasberg: Vi var lidt heldige

FODBOLD: I de to seneste kampe mod AGF og FC København kunne Hobro IK med mere skarphed have fået et større pointmæssigt udbytte end det ene point, det blev til.

Lørdag var det dog den omvendte verden for Hobro, der trods 2-0-sejren hjemme over Randers FC ikke spillede sæsonens bedste kamp.

- Der var skarpheden til forskel i dag, og så må vi også erkende, at vi i første halvleg var lidt heldige og havde marginalerne på vores side. Jeg var ikke tilfreds med vores indsats i første halvleg, mens vi i anden halvleg til gengæld nærmede os det niveau, vi skal være på, lyder det fra Hobro-træner Thomas Thomasberg.

Han glædede sig til gengæld over, at det blev til tre point på en dag, hvor der spillemæssigt var plads til forbedring.

- Det er rigtig godt, at vi kan vinde sådan en kamp, for normalt ville jeg jo sige, at vi ville tabe en kamp i Superligaen, hvis vi ikke spiller op til vores bedste, siger Thomas Thomasberg, der glædede sig over, at sidste sæsons topscorer Pål Alexander Kirkevold fik scoret sæsonens første mål på et veludført frispark.

- Det var to flotte mål, vi scorede i dag, og det betyder selvfølgelig noget for holdet, at vi har angribere, der scorer mål. Hvis vi har angribere med selvtillid, ved vi også, at det kan være med til at give os flere point i den sidste ende, siger Thomas Thomasberg.