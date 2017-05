Thomasberg bevarer roen

NÆSTVED: Efter en skuffende indsats og 0-0 mod Næstved står det klart, at Hobro IK i sidste spillerunde skal ud i en oprykningsfinale mod Vendsyssel FF, der slog HB Køge 3-2.

Den kendsgerning tager cheftræner Thomas Thomasberg i stiv arm.

- Det havde givet det samme i den sidste ende, elv om vi havde vundet her i Næstved. Vi havde selvfølgelig håbet på, at Vendsyssel ville smide noget mod HB Køge, og det holdt vi lidt øje med undervejs. Så til slut var der ingen grund til at smide alt for meget overbord, suger han.

At indsatsen mod Næstved - og i de sidste mange runder - har været ordinær, tager Thomasberg ikke umiddelbart så tungt.

- Vi kan godt ramme et noget højere spillemæssigt niveau, men nu får vi den finale, som vi har været indstillet på i en uge, og jeg er sikker på, at vi nok skal være 100 procent klar på lørdag, fastslår han.