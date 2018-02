Thomasberg efter sejr: Utilfreds med starten

FODBOLD: Hobro IK sluttede lørdag formiddag træningslejren i Tyrkiet af med en 3-2-sejr over FC Slovacko fra Tjekkiet.

Tidligt i første halvleg kom nordjyderne ellers bagud 0-2, og Hobro-træner Thomas Thomasberg var heller ikke tilfreds med sit holds start på kampen.

- Jeg var utilfreds med starten. Der var udmærkede aktioner iblandt, men der var også mange situationer, hvor vi lignede et hold, der tænkte, at det nok skulle gå. Vi manglede paratheden og villigheden til at presse og arbejde hårdt som hold, og så bliver man også straffet, selv om jeg synes, at vi mødte et hold, der er dårligere end vores, siger Thomas Thomasberg.

På den måde var opgøret mod FC Slovacko vigtig læring før forårspremieren 12. februar mod AGF.

- Det var en god træningskamp for os, og der var også gode ting. Vi skabte mange chancer og fik også scoret på en dødbold, som vi har haft lidt fokus på, men vi fik også set, at der er ting, som vi kan gøre bedre, siger Thomas Thomasberg.