Thomsen: Vi taber efter fejl fra vores side

FODBOLD:Skuffelsen nærmest lå i luften, da Hobro-lejren i minutterne efter 0-2-nederlaget i premierekampen mod FC Fredericia kom traskende ind i omklædningsrummet. Årsagen var mest af alt en skuffelse over egne fejl, der havde kostet point i en kamp, hvor Hobro kun havde sig selv at takke for et rundt nul ud for pointhøsten.

- Det er meget ærgerligt, at deres mål opstår efter fejl fra vores side. Det første mål taber vi bolden ved, og ved det andet mål træffer vi også en forkert beslutning, der koster, siger Martin Thomsen.

I kampens indledning så det ellers ud til, at Hobro havde læst modstanderen korrekt. Der var styr på spillet, og Hobro havde hjemmeholdet i et jerngreb. Så ændrede et dumt boldtab alt, og FC Fredericia kom foran ved Samson Iyede.

- Vi startede helt fantastisk, indtil vi lavede den fejl, der førte til målet. Det satte dem i gang, men jeg synes faktisk, vi formåede at komme godt tilbage i kampen. Så er det klart, at det var hårdt for os, at de scorede til 2-0 lige inden pausen. Det gjorde i hvert ikke noget godt for os, at de fik scoret på det tidspunkt, konstaterer Martin Thomsen.

Han havde ret i, at Hobro kom godt igen efter åbningsmålet. Der var nemlig fine chancer til både Frederik Elkær og Mathias Haarup, inden Samson Iyede igen lynede til 2-0.

- Overordnet set var der mange ting, vi kan være tilfreds med, men vi må også bare sige, at vi ender med at tabe kampen fortjent, siger Martin Thomsen, der måtte se sin keeper Adrian Kappenberger præstere små mirakler efter pausen.

- Han havde nogle store redninger, og endte med at sørge for, at vi ikke tabte større, siger Thomsen.

I en kamp, hvor to næsten lige gode hold mødes, kan et mål gøre en kæmpe spillemæssig forskel, og det var netop tilfældet denne fredag i Fredericia. Når det er sagt, så hæfter Martin Thomsen sig ved, at man viste mental modstandsdygtighed i en ellers vanskelig situation.

- Det er en træls måde, vi kommer bagud på, men det er hvad der sker i fodbold. Det ændrede kampens karakter markant, at vi kom bagud, men vi stod sammen i en svær anden halvleg, og det giver noget at arbejde videre med. Vi havde også en plan B, der fungerede. Overordnet set var det ikke det, vi havde håbet på, men vi må bare evaluere kampen og så komme videre mod næste opgave, siger Martin Thomsen.

Stærkt spillende Dietz

Trods nederlaget var der flere positive personlige præstationer blandt Hobro-spillerne. Blandt andet imponerede Frederik Dietz med en solid indsats i en tvekamp mod Anders Holvad og Samson Iyede.

- Det var primært Anders Holvad, jeg skulle kæmpe med, for han lå i min side, mens Samson lå i Simon Jakobsens side. Det er et par hårde gutter at kæmpe med. Vi havde lidt problemer i rest-forsvaret i første halvleg. Jeg ved godt, det kan lyde lidt dumt, når Samson scorede to gange, men jeg føler, at vi langt hen ad vejen løste det fint, siger Frederik Dietz, der måtte erkende, at der dog blev leveret et par fejl undervejs.

- Vi lavede nogle dumme fejl. Dem bliver man bare straffet for på det her niveau, siger Frederik Dietz.

Den unge forsvarsspiller kan dog godt finde noget positivt at arbejde videre med.

- Vi ved godt, at det kommer til at tage noget tid for os at spille det her hold sammen, men vi viste enkelte gode takter i dag, og så skal vi nok få det her til at spille sammen, for det er en god gruppe folk, vi har samlet her, siger Frederik Dietz, der åbnede sin sæson med en stærk indsats.

Næste opgave hedder Vendsyssel FF for Hobro. Her bliver der tale om hjemmebanedebut for den nye Hobro-træner, der inden da kan agere spion, når Vendsyssel åbner sæsonen mod Esbjerg søndag.