Tidligere Kiwi bliver til Spar-forretning

HOBRO: En række beboere i Hørby Skoleby får fra 23. september kortere til den nærmeste dagligvareforretning, når dagligvarekæden Spar åbner butik i Kiwis gamle lokaler på Forsythiavej.

Den nye Spar-butik bliver på 550 kvadratmeter og kommer til at rumme et bredt udvalg af fødevarer, med særligt fokus på økologi samt frugt og grønt.

Købmændene i den nye Spar-butik bliver 46-årige Ann Bech Petersen og 50-årige Torben Brødslev Petersen, der har været gift i 23 år.

Sammen har de været selvstændige købmænd de seneste 20 år. Senest har de stået for driften af MinKøbmand på Løgstørvej 3, men nu er de klar til at springe ud som selvstændige Spar-købmænd i Hobro, hvor de har boet gennem 15 år.

- Vi glæder os utrolig meget til at komme i gang. Vi vil bruge vores erfaring samt kendskab til lokalområdet til at give borgerne i Hobro en god, lokal dagligvarebutik, hvor kunderne føler sig velkomne, siger Ann Bech Petersen.

- Og skulle der være noget kunderne mangler i sortimentet, er det bare og henvende sig. Så vil vi gøre alt hvad vi kan for at opfylde kundernes ønsker, tilføjer Torben Brødslev Petersen, som bl. a. kan fortælle, at der i butikken vil være brødudsalg fra Nørager bageri - med mulighed for at forudbestille diverse kager osv.

Kædedirektør Niels Karstensen glæder sig for sin del over at kunne tiltrække et par så stærkt lokalt forankrede og erfarne købmænd til den nye butik i Hobro.

- Jeg er sikker på, at vi med Ann og Torben i spidsen har fundet de helt rigtige købmand til at drive Spar i Hobro. Deres passion og kendskab til lokalsamfundet er unikt, og jeg er sikker på, at det vil smitte af på atmosfæren i butikken, hvor de brænder for at give beboerne en god oplevelse, siger han.

På åbningsdagen lørdag 23. september kommer Nørager Bageri og serverer morgenkaffe, rundstykker og kagemand, inden snoren klippes til den nye butik. Senere vil der være mulighed for at stille sulten med bl. a. pølser og is.