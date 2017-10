Tidligt rødt kort og alligevel point

FODBOLD: Det endte med at blive en rigtig god søndag for Hobro IK. Ikke nok med, at holdet fik point i AC Horsens trods et tidligt rødt kort - norske Pål Alexander Kirkevold fik også en scoringsrekord i Superligaen.

Det endte 2-2, da AC Horsens på uforklarlig vis stillede sig helt i bund i de sidste minutter og gav spilovertaget til Hobro, og så kunne hobroenserne udlignede i det 90. minut.

Hobro fik en elendig start på kampen. Kjartan Finnbogason kom igennem Hobro-forsvaret, og her tog Rasmus Minor fat i ham og rev ham omkuld som sidste mand. Umiddelbart så det ikke ud til, at der var noget at diskutere, og Jens Grabski Maae så ingen anden udvej end at udvise midterforsvareren.

Og det skulle hurtigt blive værre for Hobro, der efter 12 minutter kom bagud. Mikkel Qvist sendte et af sine uhyrligt lange indkast ind i feltet, og efter et par berøringer endte bolden ved Jonas Thorsen, der akrobatisk saksede bolden i mål ved den nærmeste stolpe.

Og så skulle man egentlig tro, at den kamp var afgjort. Men Hobro formåede at kæmpe sig tilbage i begivenhederne, og midtvejs i første halvleg fik holdet faktisk tilspillet sig et overtag.

Det blev belønnet af norske Pål Alexander Kirkevold, der profiterede af et Horsens-boldtab. Han snurrede en gang rundt om sig selv og snød dermed Bubacarr Sanneh, og så bankede han ellers bolden op i nettaget uden chance for Jesse Joronen.

Det var nordmanden niende kamp i træk med en scoring i Superligaen, og dermed tager han rekorden fra Ebbe Sand og Peter Møller, der begge har scoret otte kampe i træk.

Det uafgjorte resultat holdt dog ikke længe. Bubacarr Sanneh bragte igen hjemmeholdet foran - denne gang efter et hjørnespark, hvor han vandt luftduellen imod Yaw Amankwah, der var kommet på banen efter det røde kort til Minor.

Horsens pressede på fra anden halvlegs start, og Kjartan Finnbogason burde have bragt holdet på 3-1 på et indlæg fra højresiden, men Jesper Rask, der ikke havde set alt for godt ud i første halvleg, diskede op med en fin redning.

Hobro fik så i stedet chancen for at udligne, da Martin Mikkelsen fandt Danny Olsen med en fremragende dybdebold, men Bubacarr Sanneh kom flot tilbage og fik tacklet kantspilleren i skudøjeblikket.

Og udligningen kom til allersidst. Hobro overtog mere og mere af spillet, og på en fin kombination fra venstre mod højre, kunne Quincy Antipas til sidst finde Björn Kopplin med en fin stikning, og tyskeren sparkede bolden sikkert i nettet.

Hobro er der med på femtepladsen i Superligaen inden søndagens øvrige kampe.