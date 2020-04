Til de lækkersultne: Bare rolig - påskeisen bliver i år serveret gennem et vindue

AABYBRO/VEBBESTRUP:Traditionen med åbning i påsken for issalg hos Ryå Is i Aabybro bliver fulgt - trods Corona-krisen. Sådan lyder meldingen fra mejeriejer Niels Henrik Lindhardt.

- Vi har pillet et vindue ud, så vi kan ekspedere gennem åbningen med behørig afstand, siger han.

Samtidig har mejeriet lavet afstandsmarkeringer og sat skilte op, så iskøberne bliver mindet om at holde to meters afstand, mens de venter på at blive ekspederet.

- Og så har vi ladet være med at stille borde og bænke op. Vi opfordrer i stedet folk til at parkere ved åen og nyde deres is i bilen, mens de kigger ud over den skønne natur, siger Niels Henrik Lindhardt.

Ejeren af Ryå Is i Aabybro, Niels Henrik Lindhardt, og de ansatte er klar til at servere gammeldags isvafler i påsken, selv om det bliver i skyggen af Corona-krisen. Arkivfoto: Grethe Dahl

Selv om der bliver åbnet for vinduessalg i påsken, hjælper det ikke på den generelle situation hos Ryå Is, der i lighed med mange andre har måttet sende halvdelen af de ansatte hjem.

- Vi har sendt otte hjem med løn, lyder det fra Niels Henrik Lindhardt, der understreger, at fyringer ikke kommer på tale hos Ryå Is.

- Man fyrer ikke så gode folk, som vi har, siger han.

De tilbageværende medarbejdere opretholder produktionen af blandt andet den "energitætte" is, der især afsættes til hospitaler og lignende, hvor folk har problemer med at spise og få tilstrækkelig næring.

Det special-is og andre produkter gør, at Niels Henrik Lindhardt er fortrøstningsfuld i forhold til at overleve virkningerne af Corona-krisen.

- Jeg er her også om et år, selv om det nok ikke bliver så positivt, som det plejer at være, men det er jo de bump, tilværelsen kan give. Folk vil jo stadig have noget godt at forsøde tilværelsen med, og der er vi jo leveringsdygtige med både is, ost og smør, siger Niels Henrik Lindhardt.

Uanset vejret er der altid massevis af mennesker ved Vebbestrup Flødeis. Foto: Jesper Bøss

Vebbestrup venter lidt

Det er de også hos konkurrenten i Himmerland, Vebbestrup Flødeis, hvor ejeren Leif Christensen dog har valgt at udsætte premieren på mejeriets meget populære salg af softice.

De mange gæster fylder parkeringspladsen og giver ofte kø langt ud på forpladsen, så det bliver ualmindelig svært at opfylde reglerne om afstand.

- Vi får simpelt hen for svært ved at styre det. Når der kommer en flok på fire, går de alle med ind i butikken og venter. Og selv om vi kunne få dem til at lade være med det, vil der heller ikke være nok plads ude foran. Så vi tør ikke åbne lige nu, siger Leif Christensen.

Hos Vebbestrup Flødeis er en stor del af produktionen sat på pause, og halvdelen af de faste medarbejdere er sendt hjem med løn.

Leif Christensen håber, at salget kan komme i gang lige efter påske, så han taber så lidt som muligt af højsæsonen.

- Det er jo skolernes sommerferie, der er vores højsæson, og den er vi nok allerede ved at bide lidt af, før vi kommer på fuld kraft igen, siger han.

Ejeren af Vebbestrup Flødeis forventer, at salget af islagkager og lignende til konfirmationer vil toppe lidt senere end det plejer, men han regner med god afsætning senere på året.

- Det ender nok med at blive et lidt stille år... et træls år. Det bliver ikke rigtig godt før til næste år, forudser Leif Christensen.