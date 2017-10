Til taffel hos Käthe og Martin i Vive

VIVE: Selveste Martin Luther og hans hustru Katharina - "min hr. Käthe", som han spøgefuldt kaldte hende - sad for bordenden, da omkring 30 sognebørn søndag middag var til festtaffel i Vives gamle præstegårdsstald.

Sognepræsterne Thomas Bro Wormslev Jakobsen og Mette Tved Hansen, som også i virkeligheden danner par, vakte den 500 gamle historie om reformationen til live.

Gæsterne blev beværtet med tre tidstypiske retter, blandt andet ærtepuré, fiskeboller og fladbrød.

Katharina har formentlig selv rørt i gryderne hjemme i Wittenberg, og hun er kendt for at have brygget øl.

Menuen i går var dog lagt i hænderne på kirkens servicemedarbejder Lisbeth Jensen, og drikkevarerne var indkøbt nordenfjords hos et bryggeri, som i år tilbyder tre særlige reformations-øl.

