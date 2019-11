Tilladelsen manglede, da kommunen ville bygge børnehave på Solvej i Hobro

Mariagerfjord Kommune havde ikke den fornødne tilladelse til at bygge børnehave på Solvejsgrunden i Hobro hus, inden den sendte byggeriet i licitation.

Det drejer sig om en paragraf 8-tilladelse efter jordforureningsloven.

Sådan en tilladelsen kræves, når man bygger på forurenet jord og ændrer anvendelsen til meget følsom - hvilket en børnehave i høj grad må siges at være.

Myndighederne skal sikre, at børn ikke kommer i kontakt med forurenet jord.

Fremgangsmåden er, at kommunen laver en plan for, hvordan den vil få has på forureningen. Planen skal sendes til godkendelse i Region Nordjylland.

Sagsbehandler Ann Steen Nikolajsen, Region Nordjyllands Kontor for Jordforurening og Råstoffer, oplyser mandag til NORDJYSKE, at hun afventer en anmodning om en paragraf 8-udtalelse fra Mariagerfjord Kommune om Solvejsgrunden.

Når regionen modtager ansøgningen fra Mariagerfjord Kommune, har regionen fire uger til at svare. Der er - her på den anden side af den aflyste licitation – altså ikke givet en tilladelse endnu.

Mariagerfjord Kommune aflyste licitationen over byggeriet i 11. time, til stor fortrydelse for Dansk Byggeri Nordjylland.

Formand Henrik Holm sagde til NORDJYSKE lørdag, at man med rimelighed må forvente, kommunen har tjek på byggegrundens beskaffenhed, før byggeriet sendes i licitation.

Arsen over grænseværdierne

Allerede tilbage i 2016 udtog Mariagerfjord Kommune prøver, der viste, at jorden på Solvejs-grunden indeholdt giftstoffet arsen over grænseværdierne.

Der blev dengang også observeret synlige slagger, som måske blev spredt yderligere rundt på grunden, da den gamle Nordre Skole blev revet ned i 2016.

Slaggerne kan være farlige for børn at lege med, og kommunen skal sikre, at området er fri for dem.

Halv meter skrælles af

Et vilkår i en paragraf 8-tilladelse vil typisk være, at bygherre skræller den øverste halve meter af jorden af, hvor legeplads, grønne arealer og opholdsarealer skal anlægges.

Der skal også være fast bund i sandkasser.

Ann Steen Nikolajsen vurderer, at det ikke ville vil være en umulig opgave at sikre grunden på Solvej i Hobro, så den kan benyttes til børnehave.

- Det vil være et spørgsmål om at fjerne den øverste halve meter jord - og lægge en halv meter ren jord oven på, så børn ikke kommer i kontakt med jorden, siger hun.

Renseri ingen risiko

Søgelyset har også været rettet mod en naboejendom på Banegaardsvej, hvor der drives renseri.

Regionen har vurderet, at foreningen fra renseriet ikke udgør nogen risiko for den kommende børnehave. Det viser prøver, som kommunen har udtaget af luften og jorden.

Generelt gælder det, at regionen skal sikre, at forureninger undersøges til bunds. Regionen vil undgå, at den senere komme til at hænge på en regning for oprensning af forurenet jord.

Tilladelsen efter paragraf 8 i jordforureningsloven skal være på plads, inden byggeriet kan sættes i gang.

NORDJYSKE har spurgt kommunaldirektør Lars Clement, om det er gængs fremgangsmåde, at Mariagerfjord Kommune sender et byggeri i licitation, inden alle tilladelser og vilkår for byggeriet er på plads?