Tilløbsstykke: Massiv tilstrømning til opskæring af hval

HOBRO: Havnen i Hobro er her tirsdag morgen det største trækplaster i Nordjylland. Det skyldes, at den sejhval, der den seneste tid før sin død forleden har tiltrukket masser af mennesker til byen, nu skal dissekeres.

– Det strømmer til med interesserede og her er også mange skoleklasser, der er mødt op for at se hvalen blive dissekeret, fortæller NORDJYSKEs udsendte på stedet, Nanna Holm Hansen.

Hvalen skæres op. Foto: Laura Guldhammer

Hele trappen ned mod havnen, hvor hvalen ligger, er stuvende fuld med mennesker, og folk er begyndt at parkere et stykke fra havnen for overhovedet at finde en p-plads.

– Det hele foregår stille og roligt, fortæller Nanna Holm Hansen

Nordjyllands Politi har ekstra patruljer og et par ekstra motorcykelbetjente på plads til at dirigere trafikken.

– Vi har jo kunnet se, at hvalen har fyldt en del i medierne og været et trækplaster for interesserede folk, så vi har forventet et større trafikalt tilløbsstykke. Derfor har vi sendt ekstra folk til stedet, så det ikke ender i kaos, oplyser vagtchef Mogens Hougesen, Nordjyllands Politi.

Foreløbig lyder meldingerne til ham også, at det hele forløber stille og fredeligt.

Dissekeringen af hvalen sker her i løbet af tirsdag formiddag, hvor et forskerhold skærer den døde sejhval op.