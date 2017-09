Tjørnelund har genfundet glæden

FODBOLD: Når Hobro løber på banen til kampen mod SønderjyskE fredag aften, er det med tyske Björn Kopplin på pladsen som venstre back. Da Hobro havde sit første ophold i landets bedste række, var Jacob Tjørnelund fast mand på den position, men næsten et års skadeshelvede har sat ham et stykke tilbage.

Det startede med et problem i den højre balle, som satte ham ud i seks uger i sommeren 2016. Siden fulgte betændelse samme sted, så en forstrækning i lysken, der siden blev til en decideret fibersprængning.

- Da jeg spillede 90 minutter i pokalturneringen mod Kolding i sidste uge, var det mine første 90 minutter i ni måneder. Så det er en gammel motor, der skal bankes lidt rust af, siger Jacob Tjørnelund.

- Men jeg kan mærke, at jeg har lært meget af forløbet. Dengang pressede jeg nok mig selv for hårdt, fordi jeg stod i en situation, hvor jeg havde kontraktudløb. Nu står jeg med en ny toårig aftale og kan simpelthen mærke, at jeg er blevet glad for at træne igen, hvor jeg dengang skulle kæmpe mig igennem træningerne med smerte tre-fire gange om ugen, siger han.

Og lige foreløbig regner han ikke med, at han får vippet Björn Kopplin af pinden som starter i Hobro.

- Jeg glæder mig over, at vi er kommet videre i pokalturneringen, og at der også kommer nogle reserveholdskampe nu, hvor jeg kan få noget spilletid og få gang i kampformen igen. Det er helt sikkert, at du ikke kommer til at se mig stå og banke rasende på Thomas´(Thomasberg, træner, red.) dør om en uge, hvis jeg ikke starter inde. Det er jo svært at forlange, at han skal lave alt for meget om på et hold, der ligger nummer to i Superligaen. Björn har gjort det rigtig godt, siger Jacob Tjørnelund.