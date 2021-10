To ældre kvinder modtog mystisk opkald - Politiet kan ikke advare nok

HOBRO:Tirsdag formiddag modtog Nordjyllands Politi to næsten identiske anmeldelser.

To ældre kvinder fra Hobro havde kort forinden modtaget et opkald fra en mand, som forsøgte at franarre dem deres dankort og koden hertil.

Hvordan manden har henvendt sig til kvinderne, ved vagtchef ved Nordjyllands Politi Carsten Henriksen ikke helt præcist.

- Det er noget med, at han giver udtryk for, at nogen forsøger at lave svindel med deres konto, og han nu gerne vil hjælpe dem, siger vagtchefen.

For at hjælpe dem skulle manden bruge kvindernes dankort og koden hertil.

Mens den ene af kvinderne hurtigt mistænkte, at der var tale om snyd og bedrag og anmeldte episoden, overdrog den anden kvinde kort efter sit dankort og kode til manden, som mødte op på hendes adresse efter opkaldet.

Men i stedet for at hjælpe kvinden som lovet, gik han direkte i banken og hævede et ukendt beløb.

Den forurettede kvinde, som gav manden kortet, beskriver ham som en "pæn ung mand", der bar mundbind. Det er indtil videre også de eneste oplysninger, politiet har om ham.

- Og det er med al mulig forbehold, for det er en noget ældre kvinde, der har mødt ham. Så det har vi svært ved at sige noget om, siger vagtchefen.

Politiet mener, at det er den samme mand, som står bag begge opkald.

- Det lyder meget som om, at det er den samme, der gør det. Det er fuldstændig på samme måde, fortæller Carsten Henriksen.

Man skal tage sig i agt

Det er desværre ikke første gang, at nogen forsøger at snyde på denne måde, fortæller han.

Derfor ønsker politiet også at sprede et helt bestemt budskab:

- Man skal virkelig tage sig i agt for det. Vi kan slet ikke advare nok om det.

- Der kommer ikke nogen fra hverken bank eller andre myndigheder og skal have dankort, koder eller andet. Det vil på ingen måde foregå. Man må aldrig udlevere sådan noget, fastslår han.

Han understreger endnu engang:

- Hvis man bliver kontaktet på den måde, må man aldrig udlevere kort eller kode.