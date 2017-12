To ældre kvinder udsat for tyveri

HADSUND: To ældre kvinder i Hadsund blev tirsdag udsat for tyveri to forskellige steder i byen.

Klokken 11.30 oplevede en 88-årig kvinde, som bor på Bernadottegården, at en mand pludselig stod i døren til hendes hjem og spurgte, om han måtte låne nogle penge. Inden kvinden nåede at svare, havde manden, der beskrives som at være dansk og høj, allerede været ude i entreen for at tage 2000 kroner i kontanter i kvindens pung og smutte igen, oplyser Nordjyllands Politi.

I Meny på Hadsundvej var en 87-årig kvinde ude at handle. På sin rollator havde hun sine varer og under dem pungen. En mand rettede henvendelse til kvinden for at få at vide, hvor gulerødderne var. I samme ombæring lykkedes det for manden at stjæle pungen med diverse personlig papirer og 800 kroner i kontanter.

Manden beskrives til at være mellemøstlig og snakkede dansk med accent.